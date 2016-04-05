Успіх написав:У тебя все кому руку/ногу ещё не оторвало покыдьок та трус? Включая тех за кого ты пять лет назад тут ж0пу порвал и теперь у них депутатская бронь от инвалидности от ОФ? А импотентным можновладцэм главного игрока хером на рояле и танцора в колготках ты на 22м месяце стал уже считать или пока только сомнения гложут?
Вы , товарищ барабашев уймите пыл . У нас есть президент ! Кто кому то не нравится -на ВЫБОРЫ .
Не помню вашей критики ВФЯ .(голубого орла из Донецка ) Что мол два раза отбывал . Что слова не выговаривал . Жаль что на долю нашего Президента выпала такая доля . Все сначала успешно пользовались тем что было , а ему досталось то что осталось . С тем и вступили в войну . Так что надо подобрать сопли и жить с реальностью . А УСПИХ правильно пишет , что надо менять людей . Мнения меняются со временем .
Можливо, демократичне суспільство - це історична помилка.
Проголосують папізже, ще є час. Україна належить до розряду країн так званої «молодої демократії». Хоча за класифікацією Freedom House є країною з гібридним політичним режимом. https://freedomhouse.org/country/ukrain ... world/2023 Це означає, що Україна характеризується слабкістю і несформованістю демократичних політичних інститутів. Як наслідок – горизонт планування в таких країнах вкрай короткий – максимум це термін каденції Президента. Такий стан справ був результатом ухвалення численних політичних рішень, які сформували вкрай неефективну систему формальних та неформальних політичних інститутів та інституцій, які унеможливлювали динамічний розвиток країни. Особливістю України було те, що наша держава за тридцять років незалежності не відкотилася у попередній – авторитарний – стан, як це трапилося з більшістю пострадянських країн, а набула рис гібридної (неопатрімоніальної) держави зі своїми специфічними рисами і особливостями. Суть її у монополізації влади фінансово-промисловими групами (ФПГ) і конструюванні ними політичних інститутів у конфігурації, яка б уможливлювала їх відтворення у владі.Наслідком такої політичної інженерії стало формальне збереження нібито демократичних структур та інститутів, але на практиці відбулося істотне вихолощення їх змісту.
freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон
Не ну автомат и пистолет оно понятно - а телефон то за что? Лежал бы видосы себе смотрел пациент...
Бутусов назвав відповідального за якісні зміни в системі мобілізації
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV назвав відповідального за якісні зміни в системі мобілізації в Україні. «Потрібні системні якісні зміни в системі мобілізації - цим теж хтось має займатися. За це є відповідальні особи, визначені Конституцією. Насамперед зараз основну відповідальність за управління несе Ставка верховного головнокомандувача. Це вона концентрує всю владу та управління всіма Силами оборони. Тому, звичайно, від них має бути ініціатива. Військові мають обмежені повноваження, під час тотальної війни вони на багато речей не впливають», — заявив Бутусов в ефірі Radio NV.