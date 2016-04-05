|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:34
Investor_K написав: Investor_K написав:
Не проголосували.
Можливо, демократичне суспільство - це історична помилка.
А що означає термін "демократичне суспільство"?
Нажаль "прості люди" під демократією розуміють високі зарплати, відсутність корупції, хороші дороги і т.д. Їм не потрібна демократія як така, їм потрібне перелічене вище. Тому обирають популістів або "царів". Саме тому в небагатих(бідних) державах демократія довго не живе(вироджується в гібридні форми правління, як у нас).
Я особисто за вибіркову(грецьку) демократію. Коли голосують не усі, а право голосу мали би громадяни, які платять податки. Не платиш податки - не маєш права голосу. Тоді пенсіонери і утриманці не вирішували б долю країни.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5074
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:47
andrijk777 написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Не проголосували.
Можливо, демократичне суспільство - це історична помилка.
А що означає термін "демократичне суспільство"?
Нажаль "прості люди" під демократією розуміють високі зарплати, відсутність корупції, хороші дороги і т.д. Їм не потрібна демократія як така, їм потрібне перелічене вище. Тому обирають популістів або "царів". Саме тому в небагатих(бідних) державах демократія довго не живе(вироджується в гібридні форми правління, як у нас).
Я особисто за вибіркову(грецьку) демократію. Коли голосують не усі, а право голосу мали би громадяни, які платять податки. Не платиш податки - не маєш права голосу. Тоді пенсіонери і утриманці не вирішували б долю країни.
і ти (грецький громадянин) йдеш в армію (а раби ні) і сам себе (і свою братву) споряджаєш облаштинками, думаю, що наразі такий вид демократії досі існує в кримінальному світі (тільки замість "громадянин" підставляєм "авторитет", не "податки", а "общак"), але принцип зберігається
насправді воно так і зараз є, тільки з декораціями, акторами та іншими елементами шоу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33378
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 07 гру, 2023 13:12
Василь-Рівне написав:
За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».
та богдана що зараз виробляється, на дві голови вище, ніж перші зразки. точності не було, шассі криве, автомата заряджання не було. підняти 40 кг снаряд на півтора метри вручну - західні аналоги курять в тамбурі від таких іновацій.
більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2635 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|139772
|
|
|6076
|525908
|
|
|1
|12694
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|