RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5767576857695770
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:47

  andrijk777 написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Не проголосували.

Можливо, демократичне суспільство - це історична помилка.

А що означає термін "демократичне суспільство"?
Нажаль "прості люди" під демократією розуміють високі зарплати, відсутність корупції, хороші дороги і т.д. Їм не потрібна демократія як така, їм потрібне перелічене вище. Тому обирають популістів або "царів". Саме тому в небагатих(бідних) державах демократія довго не живе(вироджується в гібридні форми правління, як у нас).

Я особисто за вибіркову(грецьку) демократію. Коли голосують не усі, а право голосу мали би громадяни, які платять податки. Не платиш податки - не маєш права голосу. Тоді пенсіонери і утриманці не вирішували б долю країни.

і ти (грецький громадянин) йдеш в армію (а раби ні) і сам себе (і свою братву) споряджаєш облаштинками, думаю, що наразі такий вид демократії досі існує в кримінальному світі (тільки замість "громадянин" підставляєм "авторитет", не "податки", а "общак"), але принцип зберігається

насправді воно так і зараз є, тільки з декораціями, акторами та іншими елементами шоу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33377
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:12

  Василь-Рівне написав:За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».


та богдана що зараз виробляється, на дві голови вище, ніж перші зразки. точності не було, шассі криве, автомата заряджання не було. підняти 40 кг снаряд на півтора метри вручну - західні аналоги курять в тамбурі від таких іновацій.

більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5789
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2635 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:16

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34307
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 7913 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:36

  trololo написав:
  Василь-Рівне написав:За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».


та богдана що зараз виробляється, на дві голови вище, ніж перші зразки. точності не було, шассі криве, автомата заряджання не було. підняти 40 кг снаряд на півтора метри вручну - західні аналоги курять в тамбурі від таких іновацій.

більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.

Я так понимаю вы ХАДИ закончили и поэтому в КраЗах немного больше меня разбираетесь - что значит "кривое шасси"? И "на две головы выше" означает колёса больше на полметра(как у шведской гаубицы) или что то другое? И как Турчинов с 21.02 по 24.05 успел поджечь склады с БК(и когда)? По моему кто то на месте решил продать именно в тот период их содержимое и под пожар списать, ну и скорее всего дёрнуть отсюда.
барабашов
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:09

  Василь-Рівне написав:Україна вийшла на виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць, — Зеленський.Виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць — це дуже потужний результат
І...завдяку кому ця САУ з'явилася? І...де подяка? Аааа зрозумів де - не випустили за кордон бо переживають за життя, ну дякуємо, дякуємо зробинякам всіх разом :twisted:
Може хто не в курсі, нагадую всім зробившим нас разом:
Про це повідомив ексголова РНБО Олександр Турчинов.
За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».
В результаті, зауважив Турчинов, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком «Богдани», яка здатна «натовськими» снарядами ефективно знищувати ворога на відстані понад 40 кілометрів і за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам».

13.08.2018
"До речі, майже ніхто не звернув увагу на гучну заяву міністра оборони Полторака про те, що 10 серпня "ухвалить рішення про прийняття на озброєння САУ "Богдана". І що? Заяви офіційно про прийняття на озброєння немає і після 10-го. З однієї простої причини - приймати нічого. Найголовніше - знаряддя, судячи з усього, не стріляло. Що в принципі зрозуміло - виробництва знарядь такого калібру в Україні ніколи не було і його налагодження йде не без складнощів", - пояснив Жирохов.
Вельми неоднозначним виглядає і база - КРАЗ з російським двигуном, що явно не вкладається в концепцію замкнутого циклу виробництва

...Советник Петра Порошенко и помощник министра обороны Юрий Бирюков прокомментировал ситуацию с критикой в адрес последнего изобретения военных инженеров "Богданы". В частности, помимо критики технической части, в Сети появились высказывания о том, что эта САУ уже поступила в вооружение ВСУ, воюющих в зоне ООС, сообщает "Диалог.UA" Также Бирюков возмущен тем, что эти же "эксперты" исковеркали слова Полторака о том, что он 10 числа уже принял решение о поставке на фронт новых гаубиц. Тогда, как сам министр обороны сказал, что решение он примет после 10 числа и только после того, как САУ пройдет все необходимые испытания. Кроме того, полная информация о характеристиках и о том, как именно проходят испытания - засекречена. Все, что могли рассказать о "Богдане" - уже рассказали, добавил Бирюков.

Тай збанкрутів після Порошенко той завод "Богдан" Гладковського...чомусь...
Що там у Турчинова стріляло?
d44
 
Повідомлень: 191
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5767576857695770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1630)
07.12.2023 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.