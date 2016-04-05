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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:47
andrijk777 написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Не проголосували.
Можливо, демократичне суспільство - це історична помилка.
А що означає термін "демократичне суспільство"?
Нажаль "прості люди" під демократією розуміють високі зарплати, відсутність корупції, хороші дороги і т.д. Їм не потрібна демократія як така, їм потрібне перелічене вище. Тому обирають популістів або "царів". Саме тому в небагатих(бідних) державах демократія довго не живе(вироджується в гібридні форми правління, як у нас).
Я особисто за вибіркову(грецьку) демократію. Коли голосують не усі, а право голосу мали би громадяни, які платять податки. Не платиш податки - не маєш права голосу. Тоді пенсіонери і утриманці не вирішували б долю країни.
і ти (грецький громадянин) йдеш в армію (а раби ні) і сам себе (і свою братву) споряджаєш облаштинками, думаю, що наразі такий вид демократії досі існує в кримінальному світі (тільки замість "громадянин" підставляєм "авторитет", не "податки", а "общак"), але принцип зберігається
насправді воно так і зараз є, тільки з декораціями, акторами та іншими елементами шоу
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Додано: Чет 07 гру, 2023 13:12
Василь-Рівне написав:
За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».
та богдана що зараз виробляється, на дві голови вище, ніж перші зразки. точності не було, шассі криве, автомата заряджання не було. підняти 40 кг снаряд на півтора метри вручну - західні аналоги курять в тамбурі від таких іновацій.
більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 13:36
trololo написав: Василь-Рівне написав:
За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».
та богдана що зараз виробляється, на дві голови вище, ніж перші зразки. точності не було, шассі криве, автомата заряджання не було. підняти 40 кг снаряд на півтора метри вручну - західні аналоги курять в тамбурі від таких іновацій.
більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.
Я так понимаю вы ХАДИ закончили и поэтому в КраЗах немного больше меня разбираетесь - что значит "кривое шасси"? И "на две головы выше" означает колёса больше на полметра(как у шведской гаубицы) или что то другое? И как Турчинов с 21.02 по 24.05 успел поджечь склады с БК(и когда)? По моему кто то на месте решил продать именно в тот период их содержимое и под пожар списать, ну и скорее всего дёрнуть отсюда.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:09
13.08.2018
Василь-Рівне написав:Україна вийшла на виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць, — Зеленський.Виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць — це дуже потужний результат
І...завдяку кому ця САУ з'явилася? І...де подяка? Аааа зрозумів де - не випустили за кордон бо переживають за життя, ну дякуємо, дякуємо зробинякам всіх разом
Може хто не в курсі, нагадую всім зробившим нас разом:
Про це повідомив ексголова РНБО Олександр Турчинов.
За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».
В результаті, зауважив Турчинов, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком «Богдани», яка здатна «натовськими» снарядами ефективно знищувати ворога на відстані понад 40 кілометрів і за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам».
"До речі, майже ніхто не звернув увагу на гучну заяву міністра оборони Полторака про те, що 10 серпня "ухвалить рішення про прийняття на озброєння САУ "Богдана". І що? Заяви офіційно про прийняття на озброєння немає і після 10-го. З однієї простої причини - приймати нічого. Найголовніше - знаряддя, судячи з усього, не стріляло. Що в принципі зрозуміло - виробництва знарядь такого калібру в Україні ніколи не було і його налагодження йде не без складнощів", - пояснив Жирохов.
Вельми неоднозначним виглядає і база - КРАЗ з російським двигуном, що явно не вкладається в концепцію замкнутого циклу виробництва
...Советник Петра Порошенко и помощник министра обороны Юрий Бирюков прокомментировал ситуацию с критикой в адрес последнего изобретения военных инженеров "Богданы". В частности, помимо критики технической части, в Сети появились высказывания о том, что эта САУ уже поступила в вооружение ВСУ, воюющих в зоне ООС, сообщает "Диалог.UA" Также Бирюков возмущен тем, что эти же "эксперты" исковеркали слова Полторака о том, что он 10 числа уже принял решение о поставке на фронт новых гаубиц. Тогда, как сам министр обороны сказал, что решение он примет после 10 числа и только после того, как САУ пройдет все необходимые испытания. Кроме того, полная информация о характеристиках и о том, как именно проходят испытания - засекречена. Все, что могли рассказать о "Богдане" - уже рассказали, добавил Бирюков.
Тай збанкрутів після Порошенко той завод "Богдан" Гладковського...чомусь...
Що там у Турчинова стріляло?
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:26
гуляєм на ВСІ!!!
Україна запросила у США винищувачі F-18 «Хорнет» , — Reuters
Що ще попросив Київ:
➖Гелікоптери Apache та Blackhawk.
➖Системи протиракетної оборони THAAD.
➖Транспортні літаки C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules.
➖3 типу безпілотників виробництва General Atomics.
На сьогодні вже погоджено передачу 60 штук літаків F-16.
і це при тому що! Система THAAD
Стоимость:
Около $2,3 млрд за 1 комплекс[38] без РЛС[36]. В другом источнике комплекс «Тэд» (THAAD) стоит около 3 000 000 000 $[39].
Стоимость РЛС AN/TPY-2 — $574 млн. В 2011 году закуплено 22 противоракеты на сумму $1 млрд, в 2012 году — 42 противоракеты на сумму $999 млн, в 2013 году планируется закупить 36 противоракет, потратив на них $777 млн (для США)[40][сн. 5].
На вооружении
• США — две батареи в боеготовом состоянии, еще одна - на ротации. Всего на балансе вооружённых сил США, по состоянию на ноябрь 2020 года — 7 батарей THAAD[42]. 8 РЛС AN/TPY-2 из 11 поставлено на 2013 год.
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