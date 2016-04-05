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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5768576957705771
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:36

  Xenon написав:
  Hotab написав:Проси больше, а там что дадут.
“Хорнэты» по моему мнению отличные машины, и если в крайних обновлениях - то там РЛС еще лучшем, чем у Ф16.
И комплекс вооружения он может нести не хуже. Понятно, что ближний маневренней бой на нем вести не нужно, но пускать дальние ракеты , в то числе противокорабельные - самое оно.

Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?

неплохо бы еще пару-тройку Аваксов под Ф-16)

не удивлюсь если в следующем списке увидим запрос на Звезду смерти)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

аналіз аналізу контрнаступу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:18

  flyman написав:аналіз аналізу контрнаступу

Слушать чьи-то измышления можно лишь имея доступ к первоисточнику. Мне не попался этот первоисточник - материал на сайте газеты Вашингтон Пост. Не обнаружил. А материал ведь очень важный скорее всего и должен быть на первой странице.

Нет ли у кого-то ссылки на этот материал, чтобы прочесть в оригинале?
buratinyo
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