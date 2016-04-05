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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:36
Xenon написав: Hotab написав:Проси больше, а там что дадут.
“Хорнэты» по моему мнению отличные машины, и если в крайних обновлениях - то там РЛС еще лучшем, чем у Ф16.
И комплекс вооружения он может нести не хуже. Понятно, что ближний маневренней бой на нем вести не нужно, но пускать дальние ракеты , в то числе противокорабельные - самое оно.
Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?
!
где их использовать и базировать?
неплохо бы еще пару-тройку Аваксов под Ф-16)
не удивлюсь если в следующем списке увидим запрос на Звезду смерти)))
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:59
аналіз аналізу контрнаступу
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flyman
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Додано: Чет 07 гру, 2023 19:18
flyman написав:
аналіз аналізу контрнаступу
Слушать чьи-то измышления можно лишь имея доступ к первоисточнику. Мне не попался этот первоисточник - материал на сайте газеты Вашингтон Пост. Не обнаружил. А материал ведь очень важный скорее всего и должен быть на первой странице.
Нет ли у кого-то ссылки на этот материал, чтобы прочесть в оригинале?
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buratinyo
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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