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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57695770577157725773>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:36

  Xenon написав:
  Hotab написав:Проси больше, а там что дадут.
“Хорнэты» по моему мнению отличные машины, и если в крайних обновлениях - то там РЛС еще лучшем, чем у Ф16.
И комплекс вооружения он может нести не хуже. Понятно, что ближний маневренней бой на нем вести не нужно, но пускать дальние ракеты , в то числе противокорабельные - самое оно.

Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?

неплохо бы еще пару-тройку Аваксов под Ф-16)

не удивлюсь если в следующем списке увидим запрос на Звезду смерти)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

аналіз аналізу контрнаступу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:18

  flyman написав:аналіз аналізу контрнаступу

Слушать чьи-то измышления можно лишь имея доступ к первоисточнику. Мне не попался этот первоисточник - материал на сайте газеты Вашингтон Пост. Не обнаружил. А материал ведь очень важный скорее всего и должен быть на первой странице.

Нет ли у кого-то ссылки на этот материал, чтобы прочесть в оригинале?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:27

  Успіх написав:Як би виглядала моя реакція на таку новину в перші місяці повномасштабної (2022)
- Оооооо, круто!!! Оркам піста!!! До кінця 2022р - ми вийдемо на кордони 91го!👍 :mrgreen:

Як виглядає тепер/на моменті моя реакція на таку новину:
- Погодили передачу 60шт літаків F-16... - це до якого року? До 2030го, чи 2040? :mrgreen: А перші літаки, мабуть, дадуть ось-ось... - влітку 2024го? :mrgreen: І напевно, аж зразу цілих ДВА дадуть?! :mrgreen: 🤦🏻🤦‍♂️🤦


Ну , а як же .....
Вам треба прямо мисто выгрузкы и час приходу озброення вказаты .

Тяжело с самолетами будет . Это только Хотабыч может растолковать .
Обслужить , заправить , поставить коды опознавания ,прицепить оружие , и еще черт знает чего к этим самолетам .
Обнаружение противника , система .Обслуживание системы .
Тысячи вопросов .
Я думаю , что должно все заработать ....... УВЕРЕН .
Успих , нельзя терять надежды . Мы все должны быть уверены в нашей победе .
А нам с вами вообще ходу назад нет .
Так что уверен в будущем .

На самый плохой расклад у вас есть оговорка , мол знал пацанов которые не желали проявлять патриотизм . Они за вас "мазу "и потянут .
Будут всячески выгораживать вас , мол имело быть событие отказа от службы , три раза отпуск .
Речи всякие произносил , мол когда заменят ..... печень не выдерживает ....

НЕ БАЛУЙСЯ . БРОДЯГА .

Був на роботи , я знаю що видбуваеться . Всим выжыты .
Востаннє редагувалось холява в Чет 07 гру, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому москалі не використовують калібри ? Казали ж що клепають по 100 в місяць . Це дуже дивно . Памятаю обговорювали кілька днів тому , але дивно що з минулого року змінили тактику
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Нет ли у кого-то ссылки на этот материал, чтобы прочесть в оригинале?

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... ussia-war/
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... -defenses/
мимокрокодил
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:34

  yama написав:Чому москалі не використовують калібри ? Казали ж що клепають по 100 в місяць . Це дуже дивно . Памятаю обговорювали кілька днів тому , але дивно що з минулого року змінили тактику

скоро праздники
может готовятся "поздравлять", а может и нет...

внимательно смотрим с 10й минуты и слушаем "шевеля губами"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=sIv0MdtpvfM
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 гру, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:45

За крок до перевороту думок©

  холява написав:Я думаю , что должно все заработать ....... УВЕРЕН .
Успих , нельзя терять надежды . Мы все должны быть уверены в нашей победе .
Та Надія остаточно ще не втрачена... - вона просто зґвалтована неодноразово... (то малою кількістю абрамсів/леопардів, то обіцянками/відтермінуванням ф-16, то кавою в Криму...)
  холява написав:А нам с вами вообще ходу назад нет
Ходу назад немає, але є "хід в бік".
Можна зістрибнути з потяга на ходу ;) - раз імпотентні ідіоти за 21місяць(Карл!!!) НЕ придумали/НЕ передбачили зупинок для цього потяга, то прийдеться самому "рвати стоп-кран" і зістрибувати!
Далі черга нових пасажирів "кататись"... ;)
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:45

  trololo написав:більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.

а чому не називаєш прізвище Порошенка?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:50

  unicdima написав:
  trololo написав:більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.

а чому не називаєш прізвище Порошенка?

Ну да, сам Порошенко підривав склади

Але чомусь зараз є багато інформації, що це россіяни підривали склади

А тобі, до сих пір, Порошенко в борщ сере

Це в тебе щось психологічне ?
Чи отримані гроші не пахнуть ?
pesikot
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