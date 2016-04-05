Додано: Чет 07 гру, 2023 19:27

Успіх написав: Як би виглядала моя реакція на таку новину в перші місяці повномасштабної (2022)

- Оооооо, круто!!! Оркам піста!!! До кінця 2022р - ми вийдемо на кордони 91го!👍



Як виглядає тепер/на моменті моя реакція на таку новину:

- Погодили передачу 60шт літаків F-16... - це до якого року? До 2030го, чи 2040? А перші літаки, мабуть, дадуть ось-ось... - влітку 2024го? І напевно, аж зразу цілих ДВА дадуть?! 🤦🏻🤦‍♂️🤦 Як би виглядала моя реакція на таку новину в перші місяці повномасштабної (2022)- Оооооо, круто!!! Оркам піста!!! До кінця 2022р - ми вийдемо на кордони 91го!👍Як виглядає тепер/на моменті моя реакція на таку новину:- Погодили передачу 60шт літаків F-16... - це до якого року? До 2030го, чи 2040?А перші літаки, мабуть, дадуть ось-ось... - влітку 2024го?І напевно, аж зразу цілих ДВА дадуть?!🤦🏻🤦‍♂️🤦

Ну , а як же .....Вам треба прямо мисто выгрузкы и час приходу озброення вказаты .Тяжело с самолетами будет . Это только Хотабыч может растолковать .Обслужить , заправить , поставить коды опознавания ,прицепить оружие , и еще черт знает чего к этим самолетам .Обнаружение противника , система .Обслуживание системы .Тысячи вопросов .Я думаю , что должно все заработать ....... УВЕРЕН .Успих , нельзя терять надежды . Мы все должны быть уверены в нашей победе .А нам с вами вообще ходу назад нет .Так что уверен в будущем .На самый плохой расклад у вас есть оговорка , мол знал пацанов которые не желали проявлять патриотизм . Они за вас "мазу "и потянут .Будут всячески выгораживать вас , мол имело быть событие отказа от службы , три раза отпуск .Речи всякие произносил , мол когда заменят ..... печень не выдерживает ....НЕ БАЛУЙСЯ . БРОДЯГА .Був на роботи , я знаю що видбуваеться . Всим выжыты .