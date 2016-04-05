Hotab написав:Проси больше, а там что дадут. “Хорнэты» по моему мнению отличные машины, и если в крайних обновлениях - то там РЛС еще лучшем, чем у Ф16. И комплекс вооружения он может нести не хуже. Понятно, что ближний маневренней бой на нем вести не нужно, но пускать дальние ракеты , в то числе противокорабельные - самое оно.
Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?! где их использовать и базировать?
неплохо бы еще пару-тройку Аваксов под Ф-16)
не удивлюсь если в следующем списке увидим запрос на Звезду смерти)))
Слушать чьи-то измышления можно лишь имея доступ к первоисточнику. Мне не попался этот первоисточник - материал на сайте газеты Вашингтон Пост. Не обнаружил. А материал ведь очень важный скорее всего и должен быть на первой странице.
Нет ли у кого-то ссылки на этот материал, чтобы прочесть в оригинале?
Успіх написав:Як би виглядала моя реакція на таку новину в перші місяці повномасштабної (2022) - Оооооо, круто!!! Оркам піста!!! До кінця 2022р - ми вийдемо на кордони 91го!👍
Як виглядає тепер/на моменті моя реакція на таку новину: - Погодили передачу 60шт літаків F-16... - це до якого року? До 2030го, чи 2040? А перші літаки, мабуть, дадуть ось-ось... - влітку 2024го? І напевно, аж зразу цілих ДВА дадуть?! 🤦🏻🤦♂️🤦
Ну , а як же ..... Вам треба прямо мисто выгрузкы и час приходу озброення вказаты .
Тяжело с самолетами будет . Это только Хотабыч может растолковать . Обслужить , заправить , поставить коды опознавания ,прицепить оружие , и еще черт знает чего к этим самолетам . Обнаружение противника , система .Обслуживание системы . Тысячи вопросов . Я думаю , что должно все заработать ....... УВЕРЕН . Успих , нельзя терять надежды . Мы все должны быть уверены в нашей победе . А нам с вами вообще ходу назад нет . Так что уверен в будущем .
На самый плохой расклад у вас есть оговорка , мол знал пацанов которые не желали проявлять патриотизм . Они за вас "мазу "и потянут . Будут всячески выгораживать вас , мол имело быть событие отказа от службы , три раза отпуск . Речи всякие произносил , мол когда заменят ..... печень не выдерживает ....
НЕ БАЛУЙСЯ . БРОДЯГА .
Був на роботи , я знаю що видбуваеться . Всим выжыты .
Востаннє редагувалось холява в Чет 07 гру, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Я думаю , что должно все заработать ....... УВЕРЕН . Успих , нельзя терять надежды . Мы все должны быть уверены в нашей победе .
Та Надія остаточно ще не втрачена... - вона просто зґвалтована неодноразово... (то малою кількістю абрамсів/леопардів, то обіцянками/відтермінуванням ф-16, то кавою в Криму...)
холява написав:А нам с вами вообще ходу назад нет
Ходу назад немає, але є "хід в бік". Можна зістрибнути з потяга на ходу - раз імпотентні ідіоти за 21місяць(Карл!!!) НЕ придумали/НЕ передбачили зупинок для цього потяга, то прийдеться самому "рвати стоп-кран" і зістрибувати! Далі черга нових пасажирів "кататись"...
trololo написав:більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові. і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.
trololo написав:більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові. і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.
а чому не називаєш прізвище Порошенка?
Ну да, сам Порошенко підривав склади
Але чомусь зараз є багато інформації, що це россіяни підривали склади
А тобі, до сих пір, Порошенко в борщ сере
Це в тебе щось психологічне ? Чи отримані гроші не пахнуть ?