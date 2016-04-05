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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5770577157725773>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:00

  pesikot написав:Ну да, сам Порошенко підривав склади

Але чомусь зараз є багато інформації, що це россіяни підривали склади

А тобі, до сих пір, Порошенко в борщ сере

Це в тебе щось психологічне ?
Чи отримані гроші не пахнуть ?

Лише чомусь ті склади взривались один за одним і ніхто не покараний.
А ти сцикло обісцяне взагалі писок закрий.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброго вечора !

Всих зи Святом Хануки !
Всем Здоровья и Удачи !

Всем Добрые Пожелания и в Израиле и в Украине !
Этот небольшой по численности народ держит такую навалу врагов !
Мы просто обязаны победить !
Вместе !
С Праздником !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:03

  холява написав:Доброго вечора !

Всих зи Святом Хануки !
Всем Здоровья и Удачи !

Всем Добрые Пожелания и в Израиле и в Украине !
Этот небольшой по численности народ держит такую навалу врагов !
Мы просто обязаны победить !
Вместе !
С Праздником !

Поддерживаю ! :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:08


Раніше перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемаратону розповів, що депутати зупиняться на терміні у 24 місяці служби, після яких людина матиме право на демобілізацію, але поки що конкретного рішення немає.

"Ми виходимо з позиції вищого військового керівництва. Тому що будь-яка демобілізація має не послаблювати Сили оборони", — сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, днями у багатьох українських містах вже вдруге відбулися мітинги за демобілізацію військових. Зокрема, на мітинги вийшли у Полтаві, Житомирі, Тернополі, Хмельницькому, Львові, Кропивницькому, Миколаєві та інших містах.

Родичі та близькі воїнів закликають владу визначити конкретні терміни служби в армії по мобілізації. Протестувальники вимагають дати можливість демобілізації бійцям після 18 місяців служби.



Гарна демобілізація.
22місяці було би краще, але й 24 норм.

А тили зразу всі масово кинуться мобілізовуватись.
А хто не кинеться -- відріжем газ. :) І “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” теж. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:10

  Bobua написав:

Раніше перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемаратону розповів, що депутати зупиняться на терміні у 24 місяці служби, після яких людина матиме право на демобілізацію, але поки що конкретного рішення немає.

"Ми виходимо з позиції вищого військового керівництва. Тому що будь-яка демобілізація має не послаблювати Сили оборони", — сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, днями у багатьох українських містах вже вдруге відбулися мітинги за демобілізацію військових. Зокрема, на мітинги вийшли у Полтаві, Житомирі, Тернополі, Хмельницькому, Львові, Кропивницькому, Миколаєві та інших містах.

Родичі та близькі воїнів закликають владу визначити конкретні терміни служби в армії по мобілізації. Протестувальники вимагають дати можливість демобілізації бійцям після 18 місяців служби.



Гарна демобілізація.
22місяці було би краще, але й 24 норм.

А тили зразу всі масово кинуться мобілізовуватись.
А хто не кинеться -- відріжем газ. :) І “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” теж. :)

не демобілізація, а
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сейчас появляется много видео рейдов тцкшников по разным заведениям. Что меня удивило - это количество тцкшников. На фоне некомплекта особового складу военных тцкшники могут позволить ходить на "рейды" по спортзалам группами по 8-10 человек. Например в оздоровительном комплексе Косино Закарпатье я насчитал на видео более 20 человек (не считая полицию). Самое странное, что в очень опасном "закарпатском котле" они передвигаются в полной амуниции с автоматическим оружием.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:22

Хто зробив потужну армію і наклепав зброї?

А Пеця - ай-молодець!)))
Підписав Міськи-шмінськи, щоб зупинити ворога, щоб виграти час... Щоб за цей час наклепати 100500 снарядів, БМ(Бойових машин) і т.п.
Але...
Але щось пішло не так))
І до 2019 Пеця підійшов мужньо - з голою(чи майже голою) дупою :mrgreen:

Хмммм🤔, Пеця за 5р. зробив... зробив... ну щось там зробив)) але чому Зе за 3р. не перевершив роботу Пеці за 5р.? :mrgreen:
Хммм...🤔🤔🤔 - чи можемо ми зробити висновок, що обоє майже нікуя не зробили? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:26

  Denik написав:
  vitaliian написав:
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.

Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.

Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.

Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.

репостнув свій прогноз початку 2023 роки. Все досить адекватно було.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:28

  Успіх написав:А Пеця - ай-молодець!)))
Підписав Міськи-шмінськи, щоб зупинити ворога, щоб виграти час... Щоб за цей час наклепати 100500 снарядів, БМ(Бойових машин) і т.п.
Але...
Але щось пішло не так))
І до 2019 Пеця підійшов мужньо - з голою(чи майже голою) дупою :mrgreen:

Хмммм🤔, Пеця за 5р. зробив... зробив... ну щось там зробив)) але чому Зе за 3р. не перевершив роботу Пеці за 5р.? :mrgreen:
Хммм...🤔🤔🤔 - чи можемо ми зробити висновок, що обоє майже нікуя не зробили? :mrgreen:

Вже 4 роки як не Пеця, але тобі все Пеця в черевики накладає кожного ранку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:28

  Успіх написав:Хмммм🤔, Пеця за 5р. зробив... зробив... ну щось там зробив)) але чому Зе за 3р. не перевершив роботу Пеці за 5р.? :mrgreen:
Хммм...🤔🤔🤔 - чи можемо ми зробити висновок, що обоє майже нікуя не зробили? :mrgreen:

Тільки ти за ЗЕ! голосував, який нічого не зробив
Це ж лозунг ЗЕ! - ДумайТЕ"!, який ти використовуєшь
Пора вже це визнати, а не писати дичину
Думай головою, а не дупою

А Пеця робив, тому ти так гарно воюєшь досі
pesikot
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