через електронну пошту та рекомендованим листом.

актуальні електронні пошти.

повинні будуть носити при собі військовий квиток



Нові правила вручення повістокБудуть передбачені й нові норми щодо вручення повісток. «У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але іТобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка», - сказав Веніславський.Крім того, він зазначив, що в Україні працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, містить ідентифікаційні дані громадян, зокрема,За його словами, такі нововведення мають спростити отримання повістки та унеможливити маніпулювання, що особа «нібито не отримує повістку і не порушує закон».«Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади - щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації», - розповів нардеп.Військовозобов'язаніПланують такоє зобов'язати українців носити із собою військовий квиток. «Щоб уникнути запитань пов'язаних із тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, чи не військовозобов'язаним, чи може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану мають мати із собою і документ, який підтверджує особу, і документ, який засвідчує перебування на військовому обліку», - сказав депутат.«Це робиться для того, щоб не доводилось долучати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій», - пояснив Веніславський в іншому інтерв'ю.