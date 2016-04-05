Будуть передбачені й нові норми щодо вручення повісток. «У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка», - сказав Веніславський.
Крім того, він зазначив, що в Україні працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, містить ідентифікаційні дані громадян, зокрема, актуальні електронні пошти. За його словами, такі нововведення мають спростити отримання повістки та унеможливити маніпулювання, що особа «нібито не отримує повістку і не порушує закон».
«Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади - щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації», - розповів нардеп.
Військовозобов'язані повинні будуть носити при собі військовий квиток
Планують такоє зобов'язати українців носити із собою військовий квиток. «Щоб уникнути запитань пов'язаних із тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, чи не військовозобов'язаним, чи може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану мають мати із собою і документ, який підтверджує особу, і документ, який засвідчує перебування на військовому обліку», - сказав депутат.
«Це робиться для того, щоб не доводилось долучати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій», - пояснив Веніславський в іншому інтерв'ю.
також додав, що, на його думку, варто враховувати умови служби конкретного військовослужбовця, а не створювати однакові правила як для тих, хто служить у тилу, так і для військових, які на передовій.
«Я вважаю, що основою демобілізації має бути питання, скільки часу ти був у бойових діях. До прикладу, можна 36 місяців загально, а якщо в бойових діях був більше 6 місяців, ти маєш право мобілізуватися після 12 місяців служби. Ну, це мої думки», – поділився у коментарі Радіо Свобода Роман Костенко.
«Коли по 5-10 людей доглядають за однією людиною і використовують обмеження деяких людей, щоб не йти в армію… Але обговорювати законопроєкт просто в цих напрацюваннях, в яких є, ще зарано, я не знаю, який він буде внесений, законопроєкт, і чи він взагалі буде внесений», – вважає Роман Костенко.
Раніше перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемаратону розповів, що депутати зупиняться на терміні у 24 місяці служби, після яких людина матиме право на демобілізацію, але поки що конкретного рішення немає.
"Ми виходимо з позиції вищого військового керівництва. Тому що будь-яка демобілізація має не послаблювати Сили оборони", — сказав Цимбалюк.
Нагадаємо, днями у багатьох українських містах вже вдруге відбулися мітинги за демобілізацію військових. Зокрема, на мітинги вийшли у Полтаві, Житомирі, Тернополі, Хмельницькому, Львові, Кропивницькому, Миколаєві та інших містах.
Родичі та близькі воїнів закликають владу визначити конкретні терміни служби в армії по мобілізації. Протестувальники вимагають дати можливість демобілізації бійцям після 18 місяців служби.
Гарна демобілізація. 22місяці було би краще, але й 24 норм.
А тили зразу всі масово кинуться мобілізовуватись. А хто не кинеться -- відріжем газ. : І “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” теж. )
не демобілізація, а
До речі - ти якось пару днів тому писав про "заохотити сумою"(зразу на картку) хто відмовиться від демобілізації і підпише контракт на рік, чи два роки)) І, наче десь мелькала сума 50Кгрн. Але ця сума - #ніпрощо! Я б казав мотивувати сумою 500Кгрн(пів ляма) А кошти, якщо немає звідки стільки набрати, то... то відщипнути від тих 15лямів родинам загиблих. Думаю, що достатньо скоротити з 15лямів до 1,5! Наприклад, особисто я не проти і якщо я загину, то моїй родині достатньо буде і 1,5лями
Тож, думаю мотивація була б потужна, якщо 500Кгрн зразу на картку тим, хто підписує контракт на 2р. і, наприклад 200Кгрн, якщо контракт на 1рік
Тож, думаю було б менше таких, як я, які б відмовились, навіть, від пів ляма!
Успіх написав:А Пеця - ай-молодець!))) Підписав Міськи-шмінськи, щоб зупинити ворога, щоб виграти час... Щоб за цей час наклепати 100500 снарядів, БМ(Бойових машин) і т.п. Але... Але щось пішло не так)) І до 2019 Пеця підійшов мужньо - з голою(чи майже голою) дупою
Хмммм🤔, Пеця за 5р. зробив... зробив... ну щось там зробив)) але чому Зе за 3р. не перевершив роботу Пеці за 5р.? Хммм...🤔🤔🤔 - чи можемо ми зробити висновок, що обоє майже нікуя не зробили? :mrgreen:
Якщо По нічого не зробив, то твій Зе - нашкодив. Результат - карма повторення 1918 року. Про це я постив тут ще 2019 і поки що історія повторюється на 99%. Що буде далі - здогадатись не важко. На жаль.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 07 гру, 2023 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Выводы сделал такие: это вполне конструктивная критика американской и европейской военной помощи в целом и в контексте качества поставок (номенклатура, сроки, комплектация), качества обучения ВСУ на зарубежных полигонах, а самое главное это признание того факта, что война сегодня уж очень отличается от войны лет десять назад и зарубежным инструкторам нужно самим многому научиться.
Тяжелая техника на этой войне потеряла свое прежнее важное значение, на первый план вышли БПЛА с FPV, которые уже из-за высокой своей численности и доступностью гоняются за отдельными солдатами противника. Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.
Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.