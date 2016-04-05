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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57725773577457755776>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:10

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  trololo написав:більш цікаво, скільки снарядів профукали на взірваних складах, при турчинові.
і чому він не захищав крим, будучи в.о. президента. чому повязаний із путінсько-мертвечуківською шалавою юльою.

а чому не називаєш прізвище Порошенка?

Ну да, сам Порошенко підривав склади

Але чомусь зараз є багато інформації, що це россіяни підривали склади

А тобі, до сих пір, Порошенко в борщ сере

Це в тебе щось психологічне ?
Чи отримані гроші не пахнуть ?

Якщо москалі дронами взірвали нам склади, то винен Порошенко.
Якщо москалі за пару днів фактично без опору захопили майже весь Південь України, бо хтось відверто ігнорив усі попередження, даунгрейдив армію..., то винен тільки хуліо.
Логіка божевільних.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:13

Все ж дуже просто!©

  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір! :!:
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:19

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір! :!:

Пройде пару днів і ти будешь знову писати.

ДумайТЕ!
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:21

  lapay написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.

Люди люди, їх мільйони, їх мільйони, хай їм грець.
Таких і на форумі вистачає, яких життя нічому не вчить.

Те що народ досі не роздуплився - це погано. Свідчить про "необучаемость". До речі, так швидко карма з нашим народом працювала тільки 100 років тому. Але приємно що цього разу Харків зіграв на боці України, а не як 100 років тому. Це вже великий прогрес. Тобто якась еволюція потрохи відбувається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:Сейчас появляется много видео рейдов тцкшников по разным заведениям. Что меня удивило - это количество тцкшников. На фоне некомплекта особового складу военных тцкшники могут позволить ходить на "рейды" по спортзалам группами по 8-10 человек. Например в оздоровительном комплексе Косино Закарпатье я насчитал на видео более 20 человек (не считая полицию). Самое странное, что в очень опасном "закарпатском котле" они передвигаются в полной амуниции с автоматическим оружием.


ТЦКшники это не отдельная каста, это в основном ограниченно пригодные, которых засунули в ТЦК после контузий и ранений. И уволить не могут, ну а куда засунуть, вот и пихают в ТЦК, в резервные батальоны, тыловые службы забезпечення.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:25

  buratinyo написав:Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.

Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.

Всі хто там був знали масштаб мінувань та оборони, а для американців та наших геніальних палкаводців це стало виявляється несподіванкою.
Росіяни під Оріховим рік будували оборону, а ці генії додумалися там робити основний удар. Я спочатку думав то відволікаючий, а ніхрена, до Залужного через 5 місяців лише дійшло, що там діла не буде. В червні ще дронів так масово як зараз не було.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:30

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір! :!:

Долярчіку, кількісні фактори накопичуються і перетворюються на якісні. Ми 30 років накопичували, в 2014му отримали перший дзвінок. Обухом по голові. Почали чухати рєпу. Але досить скоро заспокоїлись і вирішили вже себе остаточно поховати "бо гірше не буде". Якось так:
https://hromadske.ua/posts/zustrich-zel ... avershilas
Фото просто бімба. А пресуха... Майже вирок: https://www.youtube.com/watch?v=knIUBsf95uY
Я, ідіот, також не звернув уваги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:32

Украина новаторски разрешила блокаду на границе с Европейским союзом, которая препятствовала поступлению военной помощи. Теперь между Украиной и Польшей в обход перегруженных пограничных переходов курсирует поезд, перевозящий заблокированные грузы. Этот поезд, работающий со вторника, может перевозить около 50 грузовиков в день.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:32

  unicdima написав:
  buratinyo написав:Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.

Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.

Всі хто там був знали масштаб мінувань та оборони, а для американців та наших геніальних палкаводців це стало виявляється несподіванкою.
Росіяни під Оріховим рік будували оборону, а ці генії додумалися там робити основний удар. Я спочатку думав то відволікаючий, а ніхрена, до Залужного через 5 місяців лише дійшло, що там діла не буде. В червні ще дронів так масово як зараз не було.

А утримувати напівоточену "фортецю Бахмут", то чия була геніальна ідея? Залужний, як відомо, був проти.
Тепер ми знаємо зі слів Єрмака: "Сьогодні він (тобто Зе) очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення."
Висновок?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 07 гру, 2023 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:34

  vitaliiangel написав:
Украина новаторски разрешила блокаду на границе с Европейским союзом, которая препятствовала поступлению военной помощи. Теперь между Украиной и Польшей в обход перегруженных пограничных переходов курсирует поезд, перевозящий заблокированные грузы. Этот поезд, работающий со вторника, может перевозить около 50 грузовиков в день.

поки не возить, поляки перевіряють габарити та пальне в баках, схоже заблокують.
unicdima
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