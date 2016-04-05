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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5773577457755776>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:35

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір! :!:

Пройде пару днів і ти будешь знову писати.

ДумайТЕ!

Бо думаТИ треба завжди! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:37

  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.


Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком.
Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.

От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:37

  unicdima написав:
  buratinyo написав:Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.

Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.

Всі хто там був знали масштаб мінувань та оборони, а для американців та наших геніальних палкаводців це стало виявляється несподіванкою.
Росіяни під Оріховим рік будували оборону, а ці генії додумалися там робити основний удар. Я спочатку думав то відволікаючий, а ніхрена, до Залужного через 5 місяців лише дійшло, що там діла не буде. В червні ще дронів так масово як зараз не було.

Уникальний стратег unicdima, который лучше всех знает, куда надо было направлять удар

Но ... этот нюанс, unicdima обсуждает это с прихыльныком регионалов buratinyo

PS. Два регионала перетёрли между собой.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:38

  unicdima написав:
  buratinyo написав:Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.

Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.

Всі хто там був знали масштаб мінувань та оборони, а для американців та наших геніальних палкаводців це стало виявляється несподіванкою.
Росіяни під Оріховим рік будували оборону, а ці генії додумалися там робити основний удар. Я спочатку думав то відволікаючий, а ніхрена, до Залужного через 5 місяців лише дійшло, що там діла не буде. В червні ще дронів так масово як зараз не було.

Вони рік будували оборону по всій Запорізській та Херсонській області. То що було робити? Мета - прерізати коридор до Криму. Куди йти? Авіаційної підтримки - 0.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:40

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав: Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір! :!:

Пройде пару днів і ти будешь знову писати.

ДумайТЕ!

Бо думаТИ треба завжди! :lol:

"Пізно Івасю до школи...". Думати потрібно було у 2019.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:40

  Xenon написав:
  Hotab написав:Проси больше, а там что дадут.
“Хорнэты» по моему мнению отличные машины, и если в крайних обновлениях - то там РЛС еще лучшем, чем у Ф16.
И комплекс вооружения он может нести не хуже. Понятно, что ближний маневренней бой на нем вести не нужно, но пускать дальние ракеты , в то числе противокорабельные - самое оно.

Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?


ТААД точно не дадуть, але я так думаю, це щоб патріотів ще дали. С-17 можуть возити вантажі з европи десь на захід. актуально в умовах блокади.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:44

  detroytred написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.


Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком.
Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.

От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.

А кого обрав народ в 2019му? Ельфів Елронда? Канадську діаспору? Нажаль народ пійшов найпростішим і найочевиднішим шляхом. За таке завжди доводиться платити.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:46

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір! :!:

розпад СРСР помилка?
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:49

  airmax78 написав:
  detroytred написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.


Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком.
Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.

От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.

А кого обрав народ в 2019му? Ельфів Елронда? Канадську діаспору? Нажаль народ пійшов найпростішим і найочевиднішим шляхом. За таке завжди доводиться платити.

Почекайте, а в поданому народу реальному меню (тобто хоча б з підтримкою медіа...) були ці ельфи або діаспора?
Якщо б були, то обрав би!
Навіть пса Патрона.
Суть-то була --- проти старих політичних еліт. Практично це бунт чи революція.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:50

  trololo написав:
  Xenon написав:Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?


ТААД точно не дадуть, але я так думаю, це щоб патріотів ще дали. С-17 можуть возити вантажі з европи десь на захід. актуально в умовах блокади.

То что просят С17 и Геркулесы наталкивает на нехорошие мысли.
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