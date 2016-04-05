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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:35
pesikot написав: Успіх написав: airmax78 написав:
Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір?
Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір!
Пройде пару днів і ти будешь знову писати.
ДумайТЕ!
Бо думаТИ треба завжди!
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:37
airmax78 написав:
Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком.
Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.
От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:37
unicdima написав: buratinyo написав:
Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.
Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.
Всі хто там був знали масштаб мінувань та оборони, а для американців та наших геніальних палкаводців це стало виявляється несподіванкою.
Росіяни під Оріховим рік будували оборону, а ці генії додумалися там робити основний удар. Я спочатку думав то відволікаючий, а ніхрена, до Залужного через 5 місяців лише дійшло, що там діла не буде. В червні ще дронів так масово як зараз не було.
Уникальний стратег unicdima
, который лучше всех знает, куда надо было направлять удар
Но ... этот нюанс, unicdima
обсуждает это с прихыльныком регионалов buratinyo
PS. Два регионала перетёрли между собой.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:38
unicdima написав: buratinyo написав:
Большой неожиданностью для американских военных консультантов стал масштаб минирования со стороны росии.
Идеализировать из военного руководства никого нельзя на войне. Каждый имеет свой взгляд на планы контрнаступления, имеет удачные действия и неудачи, которые состоят из провалов плана и величин потерь. Но результат недавнего контрнаступления был очевиден с учетом отсутствия у нас преимущества в воздухе, в дронах, в БК. Кому-то придется отвечать.
Всі хто там був знали масштаб мінувань та оборони, а для американців та наших геніальних палкаводців це стало виявляється несподіванкою.
Росіяни під Оріховим рік будували оборону, а ці генії додумалися там робити основний удар. Я спочатку думав то відволікаючий, а ніхрена, до Залужного через 5 місяців лише дійшло, що там діла не буде. В червні ще дронів так масово як зараз не було.
Вони рік будували оборону по всій Запорізській та Херсонській області. То що було робити? Мета - прерізати коридор до Криму. Куди йти? Авіаційної підтримки - 0.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:40
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір!
Пройде пару днів і ти будешь знову писати.
ДумайТЕ!
Бо думаТИ треба завжди!
"Пізно Івасю до школи...". Думати потрібно було у 2019.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:40
Xenon написав: Hotab написав:
Проси больше, а там что дадут.
“Хорнэты» по моему мнению отличные машины, и если в крайних обновлениях - то там РЛС еще лучшем, чем у Ф16.
И комплекс вооружения он может нести не хуже. Понятно, что ближний маневренней бой на нем вести не нужно, но пускать дальние ракеты , в то числе противокорабельные - самое оно.
Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?
ТААД точно не дадуть, але я так думаю, це щоб патріотів ще дали. С-17 можуть возити вантажі з европи десь на захід. актуально в умовах блокади.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:44
detroytred написав: airmax78 написав:
Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком.
Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.
От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.
А кого обрав народ в 2019му? Ельфів Елронда? Канадську діаспору? Нажаль народ пійшов найпростішим і найочевиднішим шляхом. За таке завжди доводиться платити.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:46
Успіх написав: airmax78 написав:
Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір?
Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Відповідь же очевидна!
Всі 32роки був зроблений НЕ вірний вибір!
розпад СРСР помилка?
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:49
airmax78 написав: detroytred написав: airmax78 написав:
Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком.
Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.
От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.
А кого обрав народ в 2019му? Ельфів Елронда? Канадську діаспору? Нажаль народ пійшов найпростішим і найочевиднішим шляхом. За таке завжди доводиться платити.
Почекайте, а в поданому народу реальному меню (тобто хоча б з підтримкою медіа...) були ці ельфи або діаспора?
Якщо б були, то обрав би!
Навіть пса Патрона.
Суть-то була --- проти старих політичних еліт. Практично це бунт чи революція.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:50
trololo написав: Xenon написав:
Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?
ТААД точно не дадуть, але я так думаю, це щоб патріотів ще дали. С-17 можуть возити вантажі з европи десь на захід. актуально в умовах блокади.
То что просят С17 и Геркулесы наталкивает на нехорошие мысли.
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