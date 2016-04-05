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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:35
hume написав:
Сейчас появляется много видео рейдов тцкшников по разным заведениям. Что меня удивило - это количество тцкшников. На фоне некомплекта особового складу военных тцкшники могут позволить ходить на "рейды" по спортзалам группами по 8-10 человек. Например в оздоровительном комплексе Косино Закарпатье я насчитал на видео более 20 человек (не считая полицию). Самое странное, что в очень опасном "закарпатском котле" они передвигаются в полной амуниции с автоматическим оружием.
а що в цьому поганого? зате ніхто не полізе в драку
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37
airmax78 написав:
Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
я голосував за порошенка, але зараз би з двох голосував за зеленського
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:39
airmax78 написав:
Пєтя би пропетляв. Парижу 2019 точно б не було. А не було б Парижу 2019, скоріше за все, не було б і всього що розпочалось після цього.
дуже сумнівно. на мою думку, війна була б у будь-якому випадку. у хуйла руки чесались, він до цього готувався дуже довго.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:42
airmax78 написав: trololo написав: Xenon написав:
Ну с Ф18 и Аппачами если еще понятно зачем они нужны, то куда нам Геркулесы и С-17?!
где их использовать и базировать?
ТААД точно не дадуть, але я так думаю, це щоб патріотів ще дали. С-17 можуть возити вантажі з европи десь на захід. актуально в умовах блокади.
То что просят С17 и Геркулесы наталкивает на нехорошие мысли.
озвучте
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:47
Banderlog написав: freeze написав:
hume написав:Сейчас появляется много видео рейдов тцкшников по разным заведениям. Что меня удивило - это количество тцкшников. На фоне некомплекта особового складу военных тцкшники могут позволить ходить на "рейды" по спортзалам группами по 8-10 человек. Например в оздоровительном комплексе Косино Закарпатье я насчитал на видео более 20 человек (не считая полицию). Самое странное, что в очень опасном "закарпатском котле" они передвигаются в полной амуниции с автоматическим оружием.
ТЦКшники это не отдельная каста, это в основном ограниченно пригодные, которых засунули в ТЦК после контузий и ранений. И уволить не могут, ну а куда засунуть, вот и пихают в ТЦК, в резервные батальоны, тыловые службы забезпечення.
ні, є й каста. Трохи їх закидало й до нас но більшість вчасно смахали. Зара переведення дуже зі скрипом. В мене вже тут повно обмежених в підрозділах. Необмежених з забезпечення кидають в піхо ту й одразу через 7днів в штурмовики. Поповнення приходить лиш отработка з інших частин майже поголовно обмежені й значна частина з групами інвалідності.
Самая спорная часть служащих -ВСП .
Сколько я их видел ! До каких размеров и тела и наглости они выпростали !
Наиболее не воспринимаемая мною часть армии .
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:52
trololo написав: airmax78 написав:
Пєтя би пропетляв. Парижу 2019 точно б не було. А не було б Парижу 2019, скоріше за все, не було б і всього що розпочалось після цього.
дуже сумнівно. на мою думку, війна була б у будь-якому випадку. у хуйла руки чесались, він до цього готувався дуже довго.
Теж так думаю. І ще ось цю думку вважаю слушною:
"Складно сказати у якій країні ми б жили зараз (ймовірно відбулася б мирна окупація України Росією), якби Янукович не узурпував усю повноту влади в країні з усіма фінансово-економічними потоками на користь так званої «сімʼї» (за оцінками експертів, це близько пʼяти сімей з оточення Януковича), відсторонивши тим самим інші ФПГ від звичних джерел прибутків. Відмовившись підписувати Угоду про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 р., він викликав масові акції протестів, які вилилися у Євромайдан завдяки тому, що інтереси ряду олігархів, яких не влаштовувала узурпація влади на користь «сімʼї» та переважно українського середнього та дрібного бізнесу, які сподівалися на формування нормальних правил ведення бізнесу завдяки євроасоціації, інших громадян, яких не влаштовувало згортання демократії. Тобто Революція гідності або Євромайдан стала феноменом, коли співпав резонанс незадоволення самих різних суспільних прошарків політикою Януковича і вона стала засобом проти мирної (мʼякої) окупації України Росією."
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:53
katso написав: Bobua написав:
Будуть передбачені й нові норми щодо вручення повісток. «У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом.
Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка», - сказав Веніславський.
И предполагается что эти электронные письма смотивируют этих людей?
Мотиваций сейчас достаточно. Надо не мотивировать, а заставлять.
Если просто спрашивать «хочешь?» , то только душевно больной выберет холодный окоп под обстрелом вместо каруселить на самокате по банкам , теплой кровати и после забега за «пайкой» 40 сообщений мемуаров-воспоминаний «как я когда-то был бизнесменом» . Но когда повестка уже вручена, и альтернативой является не теплая кровать, а суд и приговор, то
«и сразу хочется служить
траншеи рыть
и в сапогах»
Красная плесень. «Повестка» (искать на ютьюбе)
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 07 гру, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:55
trololo написав: airmax78 написав:
Пєтя би пропетляв. Парижу 2019 точно б не було. А не було б Парижу 2019, скоріше за все, не було б і всього що розпочалось після цього.
дуже сумнівно. на мою думку, війна була б у будь-якому випадку.
у хуйла руки чесались, він до цього готувався дуже довго.
Те, що відбувалось з 2014, для вас була не війна?
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:57
trololo написав: airmax78 написав: trololo написав:
ТААД точно не дадуть, але я так думаю, це щоб патріотів ще дали. С-17 можуть возити вантажі з европи десь на захід. актуально в умовах блокади.
То что просят С17 и Геркулесы наталкивает на нехорошие мысли.
озвучте
Тоже интересно, что за страхи у Макса. Просто по-моему почти нет у нас транспортной авиации. А надо бы. Илы наверное в Мелитополе побили, Анов тоже было немного, что-то сбили в первые дни.
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