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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5776577757785779>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:04

  Schmit написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Пєтя би пропетляв. Парижу 2019 точно б не було. А не було б Парижу 2019, скоріше за все, не було б і всього що розпочалось після цього.


дуже сумнівно. на мою думку, війна була б у будь-якому випадку. у хуйла руки чесались, він до цього готувався дуже довго.

Те, що відбувалось з 2014, для вас була не війна?


вибачте, "повномасштабне вторгнення". звичайно була війна. і, на мою думку, саме нульова реакція заходу гарантувала другий етап, а не наші вибори. атаки на склади з боєприпасами тому доказ. хуйло зрозумів, що можна робити все, і реакції не буде, крім глибокої стурбованості
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:07

  detroytred написав:
  Banderlog написав:ні, є й каста. Трохи їх закидало й до нас но більшість вчасно смахали. Зара переведення дуже зі скрипом. В мене вже тут повно обмежених в підрозділах. Необмежених з забезпечення кидають в піхо ту й одразу через 7днів в штурмовики. Поповнення приходить лиш отработка з інших частин майже поголовно обмежені й значна частина з групами інвалідності.

А що Ви, як з дійсно окопної піхоти, скажете стосовно оцього бачення:
https://tsn.ua/ato/demobilizaciya-v-ukr ... 63838.html

Думка Бобуа вже лунала, а Ви, що вважаєте?

Я не окопний, я щур підвальний))) на окопи дивлюсь по відео. . Демобілізація можлива лиш якщо війна перетвориться на ато на новому рівні. А на сучасному фазі її не буде. В нас нехватка людей. Гостра. Поки ми палим внутрішні резерви, но воно скажеться згодом. Ладно медроту скорочують, піхоти менше треба . Но зламану техніку не буде кому ремонтувати. Ще звязківців набрати можно буде, а толкових ремонтників в Україні нема.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:24

сказал бы что ржака - но чет не смешно

Зеленський звільнив свого представника у парламенті, який критикував Безуглу

https://inforesist.org/ua/zelenskij-zvilniv-svogo-predstavnika-u-parlamenti-yakij-kritikuvav-bezuglu/
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:29

  airmax78 написав:А кого обрав народ в 2019му? Ельфів Елронда? Канадську діаспору? Нажаль народ пійшов найпростішим і найочевиднішим шляхом. За таке завжди доводиться платити.

Максим, что бы не делали евреи ни одного араба это не устроит, они будут атаковать и убивать. Всё. Пока не восстановят союз, никаких вариантов не стрелять и жить без проблемно и развиваться нет.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:33

  Banderlog написав:Демобілізація можлива лиш якщо війна перетвориться на ато на новому рівні. А на сучасному фазі її не буде. В нас нехватка людей. Гостра.

Веніслався проговорився місяць тому:
«З точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає», - сказав він.

«Тому, якщо керівники сектору безпеки і оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства», - пояснив політик.*. !!!!!))))))))
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... zacii.html
(там є ще цікаві моменти).


Тобто те, про що я нещодавно написав - ніхто не хоче брати на себе відповідальність (за дійсно кардинально, вважай суворі, рішення) по цьому питанню.

Політики ламають і будуть ламати комедію...
Бо поштарки-письмо-вручення; онко- і т.д., строковики, реєстр тощо --- це ні про що.
Кардинально воно нічого не змінить.
До речі, оці нещодавні походи по курортах, клубах теж з цієї серії, бо на цьому все і закінчується -- максимум комусь все ж таки вручили і все...

Чи можливо в наших умовах реалізувати (тобто практично вирішити отаку складну задачу з цілою купою факторів) - хз.
Бо, гадаю, що є якісь складнощі -- якщо Муженка наголошує на потребі нових бригад, корпусів; а Залужний -- каже лише про бойове стажування окремого бійця на фронті (тобто точкову бойову підготовку) - це явно не від хорошого життя. Мабуть є все ж таки складнощі.

З.и. в нас Бобуа геній ... за ним повторюють генерали. Через півроку, рік))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 гру, 2023 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:39

  Bobua написав:
Але чому ж вони так довго до цього йшли...?



а депутатов будут мобилизировать по новому закону?
в партийных списках будет кому заменить 95й квартал что пригрелся в парламенте и в других радах. не думаю что в списках дефицит с представительницами лучшей половины общества.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:42

  Hotab написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:То что просят С17 и Геркулесы наталкивает на нехорошие мысли.


озвучте

Тоже интересно, что за страхи у Макса. Просто по-моему почти нет у нас транспортной авиации. А надо бы. Илы наверное в Мелитополе побили, Анов тоже было немного, что-то сбили в первые дни.

Очень простые страхи: мы не Израиль оуруженный со всех сторон врагами. У огромная граница с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией. Все - в НАТО. Транспортники эти огромные нужны чтобы возить технику и БК за тридевять земель. Но у нас дешевая логистика по морю и дорогам. Зачем нам флот транспортных самолетов? Либо ожидается что кацапы отрежут нас от западной границы (но тогдп нам никакой флот транспортных саиолетов не поможет), либо что соседи начнут блокировать нам поставки через их территории.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:50

  trololo написав:
  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.


я голосував за порошенка, але зараз би з двох голосував за зеленського

Единственный плюс Зеленского, что он простой и честный. Но в этом случае простота - хуже воровства. Эти качества не спасли еще ни одно государство, оказывавшееся на грани выживания.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:55

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Демобілізація можлива лиш якщо війна перетвориться на ато на новому рівні. А на сучасному фазі її не буде. В нас нехватка людей. Гостра.

Веніслався проговорився місяць тому:
«З точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає», - сказав він.

«Тому, якщо керівники сектору безпеки і оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства», - пояснив політик.*. !!!!!))))))))
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... zacii.html
(там є ще цікаві моменти).


Тобто те, про що я нещодавно написав - ніхто не хоче брати на себе відповідальність (за дійсно кардинально, вважай суворі, рішення) по цьому питанню.

Політики ламають і будуть ламати комедію...
Бо поштарки-письмо-вручення; онко- і т.д., строковики, реєстр тощо --- це ні про що.
Кардинально воно нічого не змінить.
До речі, оці нещодавні походи по курортах, клубах теж з цієї серії, бо на цьому все і закінчується -- максимум комусь все ж таки вручили і все...

Чи можливо в наших умовах реалізувати (тобто практично вирішити отаку складну задачу з цілою купою факторів) - хз.
Бо, гадаю, що є якісь складнощі -- якщо Муженка наголошує на потребі нових бригад, корпусів; а Залужний -- каже лише про бойове стажування окремого бійця на фронті (тобто точкову бойову підготовку) - це явно не від хорошого життя. Мабуть є все ж таки складнощі.

З.и. в нас Бобуа геній ... за ним повторюють генерали. Через півроку, рік))

Думаю, що ларчик просто відкривається.
Крім рейтингів, ще сама по осообі економіка в такому стані, що мобілізація погіршує тил, а погіршення тилу послаблює армію.
Як не крути, а цугцванг (або словами одного генерала: тупик)/
Але на Олімпі сліпі ведуть зрячих розказуючи які візіонери.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Париже в декабре 2019 Зе запустил обратный отсчет. Если бы не ковид, эта война началась бы уже в 2020м. Поэтому там Макрон с Меркель и были с такими лицами. Зе приехал туда с полным непониманием ситуации и вел себя как дурак. Не отдавая себе отчета в том что он не себя представляет, и и даже не свою фирму, а многомиллионное государство.
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  #<1 ... 5776577757785779>
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