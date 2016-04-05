Додано: Чет 07 гру, 2023 23:33

Banderlog написав: Демобілізація можлива лиш якщо війна перетвориться на ато на новому рівні. А на сучасному фазі її не буде. В нас нехватка людей. Гостра. Демобілізація можлива лиш якщо війна перетвориться на ато на новому рівні. А на сучасному фазі її не буде. В нас нехватка людей. Гостра.

Веніслався проговорився місяць тому:«З точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає», - сказав він.«Тому, якщо керівники сектору безпеки і оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства», - пояснив політик.*. !!!!!))))))))(там є ще цікаві моменти).Тобто те, про що я нещодавно написав - ніхто не хоче брати на себе відповідальність (за дійсно кардинально, вважай суворі, рішення) по цьому питанню.Політики ламають і будуть ламати комедію...Бо поштарки-письмо-вручення; онко- і т.д., строковики, реєстр тощо --- це ні про що.Кардинально воно нічого не змінить.До речі, оці нещодавні походи по курортах, клубах теж з цієї серії, бо на цьому все і закінчується -- максимум комусь все ж таки вручили і все...Чи можливо в наших умовах реалізувати (тобто практично вирішити отаку складну задачу з цілою купою факторів) - хз.Бо, гадаю, що є якісь складнощі -- якщо Муженка наголошує на потребі нових бригад, корпусів; а Залужний -- каже лише про бойове стажування окремого бійця на фронті (тобто точкову бойову підготовку) - це явно не від хорошого життя. Мабуть є все ж таки складнощі.З.и. в нас Бобуа геній ... за ним повторюють генерали. Через півроку, рік))