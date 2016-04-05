У РФ наразі є три моделі безпілотників, створених на основі іранського дрона Shahed-136, зауважив Катков. Одна з них, а саме — модель "Герань-М", є повною копією закордонного аналога. Вага бойової частини цього пристрою — 48,5 кг.
Наступна модель — "Герань-И". Цей дрон має бойові частину, як у "Герані-М", але обладнаний російською системою навігації, пояснив експерт.
Остання відома модифікація — "Герань-К": вона найбільше відрізняється від іранського прототипа. Зокрема, має наступні унікальні російські компоненти:
гелево-акумуляторна батарея російського виробництва від компанії Delta Battery; блок "Комета", який дає можливість не піддаватися впливу перешкод; бойова частина вагою 40 кг — осколково-фугасна з вольфрамовими елементами. Катков відзначив, що бойова частина має діаметр 35 см і "влізла" у "Шахед", призначений для менших розмірів цього компонента. Також пояснив, що росіяни зняли вибухівку з існуючої авіаційної ракети.
"Цю бойову частину не розробляли як спеціальну, її взяли з наявної авіаційної ракети. За масою й габаритами вона "влізла" у Shahed-136".
Крім того, росіяни внесли ще одне вдосконалення — перефарбували сірі безпілотники у чорний колір, нагадав експерт. Ворог припускає, що таким чином його важче виявити мобільним вогневим групам ЗСУ.
Нічні удари РФ — деталі протидії "Шахедам" Співрозмовник журналістів зауважив, що росіяни дійсно вдосконалили іранський дрон, при цьому майже не збільшивши його ціну: була 30-40 тис. дол., стала — на 200 дол. вища. Однак ці вдосконалення, зокрема — мобільний модеми — дають можливість його ефективніше збивати. Зокрема, Катков запропонував вимикати послуги мобільного зв'язку в регіонах, над якими пролітає російський безпілотник.
"Це може бути незручно для цивільного споживача, але в будь-якому випадку це краще, ніж отримати "шахедом" по голові".
7 грудня танкер AVENCA, який 13 листопада вийшов з порту Новоросійська ймовірно завантажений російськими нафтопродуктами, був помічений біля американської військово-морської бази Норфолк – основного порту базування чотирьох ударних авіаносних груп ВМС США. Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook та розмістив відповідні зображення з програм моніторингу морського трафіку.
«А як же ембарго, що діє з 05.02.2023? - ні, не чули. Танкер вийшов з Новоросійська ATD: 2023-11-13 13:38. Належить компанії ... як ви думаєте, звідки? З Німеччини, країни, що бере участь в ембарго🤣 - Ship manager/Commercial manager CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany. Registered owner ORYX SHIPPING COMPANY NV Care of Chemikalien Seetransport GmbH , Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany. Друзі, поширюйте цей гумор, це треба і можна зупинити», – написав Клименко. https://zn.ua/ukr/WORLD/tanker-z-novoro ... anews.html
fler написав:якби Янукович не узурпував усю повноту влади
Настолько узурпировал что аж не смог электричество на сцене Майдана отключить не говоря уже о мобильной связи. Это узурпатор, да. Щас Данилов запретит Телеграм и узурпатор зарыдает в комплексе неполноценности.
detroytred написав:Російські окупанти почали стягувати в напрямку Вугледара великі резерви. Перекидають їх вони з Запорізької або Херсонської областей та частково - з Росії.
“Ворог переміщує військову техніку полями, і це досить незвично. Такі дії ми пов'язуємо з тим, що в такий спосіб окупанти перекидають техніку, яка була на ремонті у Новоазовському районі, там вистачає ремонтних баз. Сьогодні у Маріуполі бачили чергову колону з танками та БМП, яка через центр міста проїхала на тягачах. Таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу й поновлення бойових дій”, - наголосив Петро Андрющенко. https://tsn.ua/ato/rosiyani-planuyut-ro ... 66826.html
Війна не закінчиться доки Путін не вийде на кордони Донецької області. Далі можуть бути варіанти в залежності від політичних інтриг, військової складової. В будь-якому разі у 2030 році Путіна при владі вже не буде в тому чи іншому вигляді. У нас залишилось 6-7 років протриматися. Його план - війна на виснаження і дійти до Одеси. Вписати себе в історію. Але за ті роки, шо йому залишились, він цього вже не встигне.
fler написав:якби Янукович не узурпував усю повноту влади
Настолько узурпировал что аж не смог электричество на сцене Майдана отключить не говоря уже о мобильной связи. Это узурпатор, да. Щас Данилов запретит Телеграм и узурпатор зарыдает в комплексе неполноценности.
Янукович присвоил себе полномочия которыми его не наделяли на выборах, отменив конституционную реформу. Я вообще не понимаю, почему тогда этот вопрос не поднимался. С таким успехом можно отменять вообще юридически любые законы и конституции до Гетьманских времен и Янукович бы был гетьманом.
Если бы после отмены конституционной реформы были назначены новые выборы, не было бы событий 2013-2014 года. Была бы либо подтверждена легитимность, либо избран новый президент.