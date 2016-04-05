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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5776577757785779
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:14

У РФ наразі є три моделі безпілотників, створених на основі іранського дрона Shahed-136, зауважив Катков. Одна з них, а саме — модель "Герань-М", є повною копією закордонного аналога. Вага бойової частини цього пристрою — 48,5 кг.

Наступна модель — "Герань-И". Цей дрон має бойові частину, як у "Герані-М", але обладнаний російською системою навігації, пояснив експерт.

Остання відома модифікація — "Герань-К": вона найбільше відрізняється від іранського прототипа. Зокрема, має наступні унікальні російські компоненти:

гелево-акумуляторна батарея російського виробництва від компанії Delta Battery;
блок "Комета", який дає можливість не піддаватися впливу перешкод;
бойова частина вагою 40 кг — осколково-фугасна з вольфрамовими елементами.
Катков відзначив, що бойова частина має діаметр 35 см і "влізла" у "Шахед", призначений для менших розмірів цього компонента. Також пояснив, що росіяни зняли вибухівку з існуючої авіаційної ракети.

"Цю бойову частину не розробляли як спеціальну, її взяли з наявної авіаційної ракети. За масою й габаритами вона "влізла" у Shahed-136".

Крім того, росіяни внесли ще одне вдосконалення — перефарбували сірі безпілотники у чорний колір, нагадав експерт. Ворог припускає, що таким чином його важче виявити мобільним вогневим групам ЗСУ.

Нічні удари РФ — деталі протидії "Шахедам"
Співрозмовник журналістів зауважив, що росіяни дійсно вдосконалили іранський дрон, при цьому майже не збільшивши його ціну: була 30-40 тис. дол., стала — на 200 дол. вища. Однак ці вдосконалення, зокрема — мобільний модеми — дають можливість його ефективніше збивати. Зокрема, Катков запропонував вимикати послуги мобільного зв'язку в регіонах, над якими пролітає російський безпілотник.

"Це може бути незручно для цивільного споживача, але в будь-якому випадку це краще, ніж отримати "шахедом" по голові".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:18

Санкції працюють

:lol:
7 грудня танкер AVENCA, який 13 листопада вийшов з порту Новоросійська ймовірно завантажений російськими нафтопродуктами, був помічений біля американської військово-морської бази Норфолк – основного порту базування чотирьох ударних авіаносних груп ВМС США. Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook та розмістив відповідні зображення з програм моніторингу морського трафіку.

«А як же ембарго, що діє з 05.02.2023? - ні, не чули. Танкер вийшов з Новоросійська ATD: 2023-11-13 13:38. Належить компанії ... як ви думаєте, звідки? З Німеччини, країни, що бере участь в ембарго🤣 - Ship manager/Commercial manager CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany. Registered owner ORYX SHIPPING COMPANY NV Care of Chemikalien Seetransport GmbH , Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany. Друзі, поширюйте цей гумор, це треба і можна зупинити», – написав Клименко.
https://zn.ua/ukr/WORLD/tanker-z-novoro ... anews.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:04

  fler написав:якби Янукович не узурпував усю повноту влади


Настолько узурпировал что аж не смог электричество на сцене Майдана отключить не говоря уже о мобильной связи. Это узурпатор, да. Щас Данилов запретит Телеграм и узурпатор зарыдает в комплексе неполноценности.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:22

  detroytred написав:Російські окупанти почали стягувати в напрямку Вугледара великі резерви. Перекидають їх вони з Запорізької або Херсонської областей та частково - з Росії.

“Ворог переміщує військову техніку полями, і це досить незвично. Такі дії ми пов'язуємо з тим, що в такий спосіб окупанти перекидають техніку, яка була на ремонті у Новоазовському районі, там вистачає ремонтних баз. Сьогодні у Маріуполі бачили чергову колону з танками та БМП, яка через центр міста проїхала на тягачах. Таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу й поновлення бойових дій”, - наголосив Петро Андрющенко.
https://tsn.ua/ato/rosiyani-planuyut-ro ... 66826.html

Війна не закінчиться доки Путін не вийде на кордони Донецької області. Далі можуть бути варіанти в залежності від політичних інтриг, військової складової. В будь-якому разі у 2030 році Путіна при владі вже не буде в тому чи іншому вигляді. У нас залишилось 6-7 років протриматися. Його план - війна на виснаження і дійти до Одеси. Вписати себе в історію. Але за ті роки, шо йому залишились, він цього вже не встигне.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:26

  katso написав:
  fler написав:якби Янукович не узурпував усю повноту влади


Настолько узурпировал что аж не смог электричество на сцене Майдана отключить не говоря уже о мобильной связи. Это узурпатор, да. Щас Данилов запретит Телеграм и узурпатор зарыдает в комплексе неполноценности.

Янукович присвоил себе полномочия которыми его не наделяли на выборах, отменив конституционную реформу. Я вообще не понимаю, почему тогда этот вопрос не поднимался. С таким успехом можно отменять вообще юридически любые законы и конституции до Гетьманских времен и Янукович бы был гетьманом.

Если бы после отмены конституционной реформы были назначены новые выборы, не было бы событий 2013-2014 года. Была бы либо подтверждена легитимность, либо избран новый президент.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:59

  Hotab написав:........
Гірше б ніж зараз думаю б не було. А що саме було б краще - сказати важко.

Впевнені? Хто зна.
Можливо б і було.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 02:13

  Schmit написав:...........
А утримувати напівоточену "фортецю Бахмут", то чия була геніальна ідея? Залужний, як відомо, був проти.
......

Це він Вас особисто повідомив?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 02:33

  airmax78 написав:Вони рік будували оборону по всій Запорізській та Херсонській області. То що було робити? Мета - прерізати коридор до Криму. Куди йти? Авіаційної підтримки - 0.

На Москву йти по незамінованим і ніким не прикритим територіям. Окопуватися, мінуватися і захопити кілька сотень тисяч місцевих на фільтрацію. Оголосити створення вільної расії, або ще якихось проксі з Легіоном Свобода і РДК.
В ту сторону реально можна було заглибитись і прикритися місцевим населенням.

Рашка б з тим самим успіхом як зараз бомбить наші території, бомбила б свої. На Путіна б почався шалений тиск, його б ліквідували, щоб врятувати ситуацію і запропонували б відвести війська на 24.02.2022 та обміняти всіх на всіх.

Ми ніколи не виграємо, якщо грати за правилами.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 03:05

  Zebra написав:
  katso написав:
  fler написав:якби Янукович не узурпував усю повноту влади


Настолько узурпировал что аж не смог электричество на сцене Майдана отключить не говоря уже о мобильной связи. Это узурпатор, да. Щас Данилов запретит Телеграм и узурпатор зарыдает в комплексе неполноценности.

Янукович присвоил себе полномочия которыми его не наделяли на выборах, отменив конституционную реформу. Я вообще не понимаю, почему тогда этот вопрос не поднимался. С таким успехом можно отменять вообще юридически любые законы и конституции до Гетьманских времен и Янукович бы был гетьманом.

Ага бес попутал.
Правда тот не допер -"что так можно было", а этот себя уже фатально переиграл.
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