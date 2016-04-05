У РФ наразі є три моделі безпілотників, створених на основі іранського дрона Shahed-136, зауважив Катков. Одна з них, а саме — модель "Герань-М", є повною копією закордонного аналога. Вага бойової частини цього пристрою — 48,5 кг.



Наступна модель — "Герань-И". Цей дрон має бойові частину, як у "Герані-М", але обладнаний російською системою навігації, пояснив експерт.



Остання відома модифікація — "Герань-К": вона найбільше відрізняється від іранського прототипа. Зокрема, має наступні унікальні російські компоненти:



гелево-акумуляторна батарея російського виробництва від компанії Delta Battery;

блок "Комета", який дає можливість не піддаватися впливу перешкод;

бойова частина вагою 40 кг — осколково-фугасна з вольфрамовими елементами.

Катков відзначив, що бойова частина має діаметр 35 см і "влізла" у "Шахед", призначений для менших розмірів цього компонента. Також пояснив, що росіяни зняли вибухівку з існуючої авіаційної ракети.



"Цю бойову частину не розробляли як спеціальну, її взяли з наявної авіаційної ракети. За масою й габаритами вона "влізла" у Shahed-136".



Крім того, росіяни внесли ще одне вдосконалення — перефарбували сірі безпілотники у чорний колір, нагадав експерт. Ворог припускає, що таким чином його важче виявити мобільним вогневим групам ЗСУ.



Нічні удари РФ — деталі протидії "Шахедам"

Співрозмовник журналістів зауважив, що росіяни дійсно вдосконалили іранський дрон, при цьому майже не збільшивши його ціну: була 30-40 тис. дол., стала — на 200 дол. вища. Однак ці вдосконалення, зокрема — мобільний модеми — дають можливість його ефективніше збивати. Зокрема, Катков запропонував вимикати послуги мобільного зв'язку в регіонах, над якими пролітає російський безпілотник.



"Це може бути незручно для цивільного споживача, але в будь-якому випадку це краще, ніж отримати "шахедом" по голові".