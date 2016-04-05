Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:33

По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.

Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.

Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям

Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.