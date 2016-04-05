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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5777577857795780
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 03:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:На Москву йти по незамінованим і ніким не прикритим територіям. Окопуватися, мінуватися
кажуть що нам тоді партнери грошей не дадуть і зброї.
В мене менш радикальна пропозиція, перестати качати їх вуглеводні через нашу територію . Але я бачу тільки абсурд https://www.radiosvoboda.org/a/naftohaz ... 57646.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:00

  airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.

Ви не повірите але їх купа...
Вони необучаємі... Вони й досі шукають хто з УКРАЇНЦІВ винний у тому, що путіна досі не розбито.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:10

  yama написав:
  Zebra написав:На Москву йти по незамінованим і ніким не прикритим територіям. Окопуватися, мінуватися
кажуть що нам тоді партнери грошей не дадуть і зброї.
В мене менш радикальна пропозиція, перестати качати їх вуглеводні через нашу територію .

Та наче вже скоро контракт закінчується і не буде подовжений
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.
Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.
Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям
Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:35

Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал.
Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:46

freeze
Отдохните хотя бы неделю, а лучше дней 10.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:20

  Hotab написав:25% безробіття. Він сам фактично в цій цифрі.
только прислуга может радоваться тому, что у неё есть работа.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:39

Вашингтон не может дать Киеву какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса

Об этом заявил Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

По словам Кирби, у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:47

  vitaliiangel написав:
Украина новаторски разрешила блокаду на границе с Европейским союзом, которая препятствовала поступлению военной помощи. Теперь между Украиной и Польшей в обход перегруженных пограничных переходов курсирует поезд, перевозящий заблокированные грузы. Этот поезд, работающий со вторника, может перевозить около 50 грузовиков в день.

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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 06:05

У Міністерстві оборони США заявили, що на військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pen ... 16981.html
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