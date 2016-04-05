кажуть що нам тоді партнери грошей не дадуть і зброї.
В мене менш радикальна пропозиція, перестати качати їх вуглеводні через нашу територію . Але я бачу тільки абсурд
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 03:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
кажуть що нам тоді партнери грошей не дадуть і зброї.
В мене менш радикальна пропозиція, перестати качати їх вуглеводні через нашу територію . Але я бачу тільки абсурд
Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:00
Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:10
Та наче вже скоро контракт закінчується і не буде подовжений
Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.
Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.
Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям
Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:35
Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал.
Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:20
Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:39
Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:47
Додано: П'ят 08 гру, 2023 06:05
У Міністерстві оборони США заявили, що на військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.
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