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Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну вот и ракеты по Украине ...
Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:17
не панікуйте.
Відіспіться ,не пийте якийсь час. Спілкуйтесь з людьми не замикайтесь це головне. Воно прийде в норму. Пишете Ви логічно.
Візьмете потім відпустку після лікування. в мене близький родич на почві першої любові в шизофренію злетіла і через 10 років то її доконало. Так шо на кукуху я надивився, зараз я тож не особо уравнобєшєний. і після контузії туплю короткотермінова память ,та слова забуваю як яник і в мене написали рекомендована консультація невропатолога та психіатра) но то таке - працює, не лізь а голова прєдмєт тьомний й ісслєдованію не подлєжит.)))
В мене нарешті отпуск оформляється за 13 місяців 5 днів та 2 на дорогу. Жаль на дорогу майже 4 треба з цієї жопи.
Дома діти малі менше ще грудне, коли уходив лиш ходити почала а вже на велосипеді їздить) ...
короч пишіть рідним, близьким, сюди , президенту, в спортлото
в стелю не дивіться.
Коли довго дивишся встелю, стеля починає дивитись на тебе.
P/s з повагою -Олександр.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:27
Таке враження, що ви не в Україні живете. Чи то пам'ять вже підводить?
Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:35
Це проблема усіх...
Хоча в першу чергу, як Ви правильно вказуєте, рішення почати повинні законодавці.
А вже виконання -- або через поліцію, нацгвардію, спецпідрозділів)); або через всл -- то вже не важливо.
Головне принципове рішення -- пряме надання прав на примус.
Веніславський-то правий, і зараз можливості, права є. Але непрямі, тобто реалізувати їх до кінця можна ... через суд, через "штовханину", подолання перепон...це вже точно не для мобілізації великої кількості, коли бажаючі скінчилися.
Примус прямий, а також по суті відміна призумпції невинуватості по цьому питанню для громадян.
А це вже зазіхання на Конституцію, елементи диктатури...
А потім після законодавчого вирішення -- ще виконання...
І хто. На це. Піде легко?
До речі, ПАП теж легко на це не пішов би...
І нема таких.
Тому вихід залишається один -- самі всл. А це ще більше малоймовірно (Ви ж вже все знаєте ізнутря війська). Елементарного списання і т.д. не провштовхнути...
Нема балєючих)) за вас на горі.
За справу наче є, а от за вас (реальних виконавців справи) нема... Парадокс отакий.
_______________
Зебра правий: за правилами навіть, коли супротивник дотримується правил, але ви в різних вагових категоріях, легковик не виграє.
А тут важковик супротивник ще хрін чого дотримується.
Але відповідальність...
Тому ставка на дочекатися, поки супротивник сам впаде.
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