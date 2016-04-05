Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:35

freeze написав: По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.

По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.

Це проблема усіх...Хоча в першу чергу, як Ви правильно вказуєте, рішення почати повинні законодавці.А вже виконання -- або через поліцію, нацгвардію, спецпідрозділів)); або через всл -- то вже не важливо.Головне принципове рішення -- пряме надання прав на примус.Веніславський-то правий, і зараз можливості, права є. Але непрямі, тобто реалізувати їх до кінця можна ... через суд, через "штовханину", подолання перепон...це вже точно не для мобілізації великої кількості, коли бажаючі скінчилися.Примус прямий, а також по суті відміна призумпції невинуватості по цьому питанню для громадян.А це вже зазіхання на Конституцію, елементи диктатури...А потім після законодавчого вирішення -- ще виконання...І хто. На це. Піде легко?До речі, ПАП теж легко на це не пішов би...І нема таких.Тому вихід залишається один -- самі всл. А це ще більше малоймовірно (Ви ж вже все знаєте ізнутря війська). Елементарного списання і т.д. не провштовхнути...Нема балєючих)) за вас на горі.За справу наче є, а от за вас (реальних виконавців справи) нема... Парадокс отакий._______________Зебра правий: за правилами навіть, коли супротивник дотримується правил, але ви в різних вагових категоріях, легковик не виграє.А тут важковик супротивник ще хрін чого дотримується.Але відповідальність...Тому ставка на дочекатися, поки супротивник сам впаде.