freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей. Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.
не панікуйте. Відіспіться ,не пийте якийсь час. Спілкуйтесь з людьми не замикайтесь це головне. Воно прийде в норму. Пишете Ви логічно. Візьмете потім відпустку після лікування. в мене близький родич на почві першої любові в шизофренію злетіла і через 10 років то її доконало. Так шо на кукуху я надивився, зараз я тож не особо уравнобєшєний. і після контузії туплю короткотермінова память ,та слова забуваю як яник і в мене написали рекомендована консультація невропатолога та психіатра) но то таке - працює, не лізь а голова прєдмєт тьомний й ісслєдованію не подлєжит.))) В мене нарешті отпуск оформляється за 13 місяців 5 днів та 2 на дорогу. Жаль на дорогу майже 4 треба з цієї жопи. Дома діти малі менше ще грудне, коли уходив лиш ходити почала а вже на велосипеді їздить) ... короч пишіть рідним, близьким, сюди , президенту, в спортлото в стелю не дивіться. Коли довго дивишся встелю, стеля починає дивитись на тебе. P/s з повагою -Олександр.
freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.
Це проблема усіх... Хоча в першу чергу, як Ви правильно вказуєте, рішення почати повинні законодавці. А вже виконання -- або через поліцію, нацгвардію, спецпідрозділів)); або через всл -- то вже не важливо.
Головне принципове рішення -- пряме надання прав на примус. Веніславський-то правий, і зараз можливості, права є. Але непрямі, тобто реалізувати їх до кінця можна ... через суд, через "штовханину", подолання перепон...це вже точно не для мобілізації великої кількості, коли бажаючі скінчилися.
Примус прямий, а також по суті відміна призумпції невинуватості по цьому питанню для громадян. А це вже зазіхання на Конституцію, елементи диктатури... А потім після законодавчого вирішення -- ще виконання...
І хто. На це. Піде легко? До речі, ПАП теж легко на це не пішов би... І нема таких.
Тому вихід залишається один -- самі всл. А це ще більше малоймовірно (Ви ж вже все знаєте ізнутря війська). Елементарного списання і т.д. не провштовхнути... Нема балєючих)) за вас на горі. За справу наче є, а от за вас (реальних виконавців справи) нема... Парадокс отакий. _______________ Зебра правий: за правилами навіть, коли супротивник дотримується правил, але ви в різних вагових категоріях, легковик не виграє. А тут важковик супротивник ще хрін чого дотримується. Але відповідальність... Тому ставка на дочекатися, поки супротивник сам впаде.
freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей. Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово. Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.
Зараз Ви мислите раціонально. Думаєте про втрачену премію. Коли перебуваєш в стані альтернативного сприйняття реальності звична оцінка раціональності не працює. Судити потрібно тих людей що доводять інших до такого стану.
Hotab написав:25% безробіття. Він сам фактично в цій цифрі.
только прислуга может радоваться тому, что у неё есть работа.
Хотаб не може зрозуміти, що наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще. Це якби нуль перекинути в мінус. Іншими словами дохід держави нуль (але незайнятий самозабезпечується якось за рахунок рідних або городу/дачі) перетворюється в мінус нові витрати: застосувати силові структури, мобілізованого потрібно вдягнути, нагодувати, дати зброю, навчити, і ще й платити йому.
Украина новаторски разрешила блокаду на границе с Европейским союзом, которая препятствовала поступлению военной помощи. Теперь между Украиной и Польшей в обход перегруженных пограничных переходов курсирует поезд, перевозящий заблокированные грузы. Этот поезд, работающий со вторника, может перевозить около 50 грузовиков в день.
щоб розсмокталався корок, потрібно 4000/50 = 80 рейсо-днів, при умові що нові машини не будуть прибувати
Хотаб не може зрозуміти, що наявний держапарат не годна економіка прогодувати
Муха не здатний зрозуміти, що якщо безробітний не візьмуть зброю (а працюючі не профінансують це), то завтра муха буде спати в цоколі з чеченом. Тільки в ліжку чечен, а муха на коврику на вході. І питання «плюс і мінус» навіть не стоятиме. Стоятиме щось інше. У чечена.
vitaliiangel написав:
Hotab написав:25% безробіття. Він сам фактично в цій цифрі.
только прислуга может радоваться тому, что у неё есть работа.
7 дней из жизни НЕ прислуги: Оббегать (обкаруселить) банки в поисках «пиццы на вечер»(с) Вечером отчитаться , «какой я бизнесмен».
freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей. Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.
погоджуюсь с Бандерлогом, треба переключити мозки з теми війни (це легше порадити ніж зробити, але є методи напрацьовані роками), тобто на місяць (сподівають що вам дадуть на лікування мінімум місяць) треба поставити бан на тему війна (і на всі проблеми, які стосуються цього), це як залежним не думати про алкоголь(наркотики), помагає трудотерапія (якщо відпустять додому -то переключитись на родину(дітей)), як що ні, то це важче, особисто якщо навколо вас побратими зі схожими симптомами. Більше спілкуйтесь з родиною і друзями(уникаючи на 200% теми війни, просто БАН). Сподіваюсь на ваше видужання, бережіть себе і побратимів.
flyman написав:Хотаб не може зрозуміти, що наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.
я давно говорю бюджетник = диагноз, у него нет понимания, что любой ресурс ограниченный. Как ребёнок, которому не покупают айфон, думает что это папа жадина.