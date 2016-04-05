freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей. Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово. Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.
Зараз Ви мислите раціонально. Думаєте про втрачену премію. Коли перебуваєш в стані альтернативного сприйняття реальності звична оцінка раціональності не працює. Судити потрібно тих людей що доводять інших до такого стану.
Hotab написав:25% безробіття. Він сам фактично в цій цифрі.
только прислуга может радоваться тому, что у неё есть работа.
Хотаб не може зрозуміти, що наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще. Це якби нуль перекинути в мінус. Іншими словами дохід держави нуль (але незайнятий самозабезпечується якось за рахунок рідних або городу/дачі) перетворюється в мінус нові витрати: застосувати силові структури, мобілізованого потрібно вдягнути, нагодувати, дати зброю, навчити, і ще й платити йому.
Украина новаторски разрешила блокаду на границе с Европейским союзом, которая препятствовала поступлению военной помощи. Теперь между Украиной и Польшей в обход перегруженных пограничных переходов курсирует поезд, перевозящий заблокированные грузы. Этот поезд, работающий со вторника, может перевозить около 50 грузовиков в день.
щоб розсмокталався корок, потрібно 4000/50 = 80 рейсо-днів, при умові що нові машини не будуть прибувати
Хотаб не може зрозуміти, що наявний держапарат не годна економіка прогодувати
Муха не здатний зрозуміти, що якщо безробітний не візьмуть зброю (а працюючі не профінансують це), то завтра муха буде спати в цоколі з чеченом. Тільки в ліжку чечен, а муха на коврику на вході. І питання «плюс і мінус» навіть не стоятиме. Стоятиме щось інше. У чечена.
vitaliiangel написав:
Hotab написав:25% безробіття. Він сам фактично в цій цифрі.
только прислуга может радоваться тому, что у неё есть работа.
7 дней из жизни НЕ прислуги: Оббегать (обкаруселить) банки в поисках «пиццы на вечер»(с) Вечером отчитаться , «какой я бизнесмен».
freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей. Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.
погоджуюсь с Бандерлогом, треба переключити мозки з теми війни (це легше порадити ніж зробити, але є методи напрацьовані роками), тобто на місяць (сподівають що вам дадуть на лікування мінімум місяць) треба поставити бан на тему війна (і на всі проблеми, які стосуються цього), це як залежним не думати про алкоголь(наркотики), помагає трудотерапія (якщо відпустять додому -то переключитись на родину(дітей)), як що ні, то це важче, особисто якщо навколо вас побратими зі схожими симптомами. Більше спілкуйтесь з родиною і друзями(уникаючи на 200% теми війни, просто БАН). Сподіваюсь на ваше видужання, бережіть себе і побратимів.
Емоційне інтервю від Берлінської Про дрони і те як на 9 році війни це питання все ще не вирішене на держ.рівні
Час зараз йде проти нас. Чим швидше будуть закуплятися технології, чим більше держава буде інвестувати в цей напрямок та пріоритезувати його, тим більше людей залишаться живими. Там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди.
Скажу більше: зараз вже навіть не патова ситуація на шахівниці, а момент програшу. Я вірю, що наші люди достатньо дорослі, щоб їм сказали правду. І ця правда має звучати від верховного головнокомандувача.
"За даними Депозитарію НБУ, упродовж 11 місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 368 765,0 млн грн, 3 385,3 млн дол. США та 709,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216 034,2 млн грн, 3 175,3 млн дол. США та 588,0 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом січня – листопада 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 164 980,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в листопаді – на 24 450,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 11 місяців 2023 року становить 140% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом. У листопаді максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 18,90% річних та в доларах США – 4,70% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, в листопаді не проводилося.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Мін'юст США висунув нові звинувачення (https://babel.ua/news/101529-sinu-prezi ... i-podatkiv) Хантеру Байдену. Сина американського президента звинувачують за девʼятьма пунктами, що стосуються несплати податків щонайменше на $1,4 мільйона і неправдивої податкової декларації. За цими звинуваченнями Байдену-молодшому загрожує до 17 років вʼязниці.
flyman написав: наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.
Тут є маленький нюанс. Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д. Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...
Проблема тільки у: 1. Бажанні прийняття рішення (взяття на себе відповідальністі). 2. Ще спробуй реалізуй це в сучасних умовах... До того ж, якщо не зможеш, то тим паче притягнуть до відповідальності. Одразу і на місці. Як крайнього. (А самі договоряться, нехай і тимчасово). 3. На кого опертись? Що для легітимізації рішення, що для реалізації.
Тому віра і віримо... У винахід пороху, нові корпуси, лебедів, партнерів. В принципі, все можливо. Тому все буде добре. Головне - вірити. Починалося ж все з віри, ідей, а не з розрахунків, гарантій... То чому ж не продовжувати вірити далі. Бог з нами, ми праві - чого ще треба-то))