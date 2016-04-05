detroytred написав:

flyman написав: наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.

наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.

Тут є маленький нюанс.Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д.Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...Проблема тільки у:1. Бажанні прийняття рішення (взяття на себе відповідальністі).2. Ще спробуй реалізуй це в сучасних умовах...До того ж, якщо не зможеш, то тим паче притягнуть до відповідальності. Одразу і на місці. Як крайнього. (А самі договоряться, нехай і тимчасово).3. На кого опертись? Що для легітимізації рішення, що для реалізації.Тому віра і віримо...У винахід пороху, нові корпуси, лебедів, партнерів. В принципі, все можливо.Тому все буде добре. Головне - вірити.Починалося ж все з віри, ідей, а не з розрахунків, гарантій...То чому ж не продовжувати вірити далі. Бог з нами, ми праві - чого ще треба-то))