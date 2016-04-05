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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5780578157825783>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:19

  detroytred написав:
  flyman написав: наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.

Тут є маленький нюанс.
Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д.
Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...

Проблема тільки у:
1. Бажанні прийняття рішення (взяття на себе відповідальністі).
2. Ще спробуй реалізуй це в сучасних умовах...
До того ж, якщо не зможеш, то тим паче притягнуть до відповідальності. Одразу і на місці. Як крайнього. (А самі договоряться, нехай і тимчасово).
3. На кого опертись? Що для легітимізації рішення, що для реалізації.

Тому віра і віримо...
У винахід пороху, нові корпуси, лебедів, партнерів. В принципі, все можливо.
Тому все буде добре. Головне - вірити.
Починалося ж все з віри, ідей, а не з розрахунків, гарантій...
То чому ж не продовжувати вірити далі. Бог з нами, ми праві - чого ще треба-то))

Нові інструменти: трудодні, та карткова система?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:22

  Успіх написав:
  flyman написав:мобілізованого потрібно вдягнути, нагодувати, дати зброю, навчити, і ще й платити йому.
А є в цьому проблема?
Я ж з Бобюа чітко вам усім кажемо, що ми свій броник, каску, автомат, форму, камуфляжний рюкзак і сумку, карімат і т.п. - ВСЕ вам передамо! ;) І зарплати премії - також ВСЕ ДЛЯ ВАС!))
І навчать вас, як і нас за 1-1,5місяці! ;)
В нас тут взагалі, наприклад, на заряджаючого навчають 2тижні ;)

Наприклад, якби хоч рік тому почали мобілізувати по 50К щомісяця, то станом на сьогодні - вже б всіх на першій і другій лінії фронту замінили б!

Та й в тилу можна на одній БМ навчити сотні мобілізованих за 1місяць!(бо теорію, то взагалі, можна вивчати в лісі, в палатці) ;)

Одним словом - можливо все! Було б лише бажання!(чи як там кажуть - "політична воля") ;)


Сам хоть зрозумів, що написав?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 гру, 2023 12:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:23

  detroytred написав:Тут є маленький нюанс.
Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д.
Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...

то есть к диктатуре, а кто её оплатит? неужели вы думаете западные партнеры будут спонсировать власть, при этом получая миллионы исков в ЕСПЧ и миллионы уже политических беженцев? Таких спонсоров в момент снесут их политические конкуренты. По следствию это отложенная капитуляция.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:24

Флай
І т.д.

В демократіях навіть без війни золото конфіскували задля по суті "держава понад усе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:26

  detroytred написав:Флай
І т.д.

В демократіях навіть без війни золото конфіскували задля по суті "держава понад усе.

там ще негрів афроамериканців лінчували
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:26

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тут є маленький нюанс.
Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д.
Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...

то есть к диктатуре, а кто её оплатит? неужели вы думаете западные партнеры будут спонсировать власть, при этом получая миллионы исков в ЕСПЧ и миллионы уже политических беженцев? Таких спонсоров в момент снесут их политические конкуренты. По следствию это отложенная капитуляция.

Кгм...
В мене ж чітко вказано - ще й проблеми в реалізації в сучасних (точніше в конкретних наших) умовах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:28

  detroytred написав:ще й проблеми в реалізації в сучасних (точніше в конкретних наших) умовах.
и какой смысл обсуждать нереалистичные сценарии? может на оркастан упадёт метеорит и война сама закончится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:29

  flyman написав:
  detroytred написав:Флай
І т.д.

В демократіях навіть без війни золото конфіскували задля по суті "держава понад усе.

там ще негрів афроамериканців лінчували

Ви не на тому аспекті концентруєте увагу.
Там знайшли на кому їхати...

В совдепі по суті робочі їхали на крестьянах))
Такий світ -- хтось на комусь їде. За рахунок когось банкет.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:30

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:ще й проблеми в реалізації в сучасних (точніше в конкретних наших) умовах.
и какой смысл обсуждать нереалистичные сценарии?

Так реалістичний за віконцем, але всі говорять, що його треба змінити на кращий.

Підходить кожний до дзеркала ... - чим не варіант)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:31

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:ще й проблеми в реалізації в сучасних (точніше в конкретних наших) умовах.
и какой смысл обсуждать нереалистичные сценарии?

Так реалістичний за віконцем, але всі говорять, що його треба змінити на кращий.

единственное что ещё можно улучшить - не тратить деньги на всякую муйню.
viewtopic.php?p=5656313#p5656313

настроить танковых заводов мы не можем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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