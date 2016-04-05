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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5780578157825783
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:34

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Флай
І т.д.

В демократіях навіть без війни золото конфіскували задля по суті "держава понад усе.

там ще негрів афроамериканців лінчували

Ви не на тому аспекті концентруєте увагу.
Там знайшли на кому їхати...

В совдепі по суті робочі їхали на крестьянах))
Такий світ -- хтось на комусь їде. За рахунок когось банкет.

І на кому (і куди) тепер поїде аграрна супердержава, якщо навіть нема ні колишніх заводів ВПК, ні навчених кадрів? Хіба лопатами копати окопи і/та атакувати черенками від лопат.

Тоді казали "як Сталін як помер, то з власного майна мав тільки шинель".
Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 гру, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:36

  flyman написав:І на кому тепер поїде аграрна супердержава, якщо навіть нема ні колишніх заводів ВПК, ні навчених кадрів? Хіба лопатами копати окопи і/та атакувати черенками від лопат.
уже ж сказали на ухылянтах.
  detroytred написав:Підходить кожний до дзеркала ... - чим не варіант)))
в зеркале мне всё нравится, а то что за окном - нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:39

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:І на кому тепер поїде аграрна супердержава, якщо навіть нема ні колишніх заводів ВПК, ні навчених кадрів? Хіба лопатами копати окопи і/та атакувати черенками від лопат.
уже ж сказали на ухылянтах

Типу Месники із світу Марвела ("винахід пороху", як писав Залужний)?
Надпотужна супер сила.

Як щодо мобілізації валькірій, вовчиць з вовченятами та африканських літунів на коврах?
Усі так усі. (с)

І "мільйон силовиків", не кажучи про декілька армій бюджетників.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 гру, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:00

  flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.

Флай, ти мене з кимось)) плутаєш.
Я прямо визнаю, що мого рівня знань недостатньо генерити відсеб'ятину...
А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.

Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.
А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:02

  detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув)

глечики
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:04

  flyman написав:
  detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув)

глечики

До бджілок він пішов з досади...
На себе (що може просунути людина з отаким здоров'ям та м'яким характером), на оточення...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:06

  detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:08

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!

на таксі можуть бангладешці рікшами,
таксистам (ВОС 837037) заміну знайшов, лишилося із іншими порішати.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:26

Ну что ж, похоже в "деле" Олешко можно официально ставить точку:
Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции россиянина Воислава Тордена

-- потому как Конвенция О Правах Человека.
или квартал и тут напортачить сумеет?.. :roll:
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