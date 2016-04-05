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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:34
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Флай
І т.д.
В демократіях навіть без війни золото конфіскували задля по суті "держава понад усе.
там ще
негрів
афроамериканців лінчували
Ви не на тому аспекті концентруєте увагу.
Там знайшли на кому їхати...
В совдепі по суті робочі їхали на крестьянах))
Такий світ -- хтось на комусь їде. За рахунок когось банкет.
І на кому (і куди) тепер поїде аграрна супердержава, якщо навіть нема ні колишніх заводів ВПК, ні навчених кадрів? Хіба лопатами копати окопи і/та атакувати черенками від лопат.
Тоді казали "як Сталін як помер, то з власного майна мав тільки шинель".
Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 08 гру, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:36
flyman написав:
І на кому тепер поїде аграрна супердержава, якщо навіть нема ні колишніх заводів ВПК, ні навчених кадрів? Хіба лопатами копати окопи і/та атакувати черенками від лопат.
уже ж сказали на ухылянтах.
detroytred написав:
Підходить кожний до дзеркала ... - чим не варіант)))
в зеркале мне всё нравится, а то что за окном - нет.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:39
vitaliiangel написав: flyman написав:
І на кому тепер поїде аграрна супердержава, якщо навіть нема ні колишніх заводів ВПК, ні навчених кадрів? Хіба лопатами копати окопи і/та атакувати черенками від лопат.
уже ж сказали на ухылянтах
Типу Месники із світу Марвела ("винахід пороху", як писав Залужний)?
Надпотужна супер сила.
Як щодо мобілізації валькірій, вовчиць з вовченятами та африканських літунів на коврах?
Усі так усі. (с)
І "мільйон силовиків", не кажучи про декілька армій бюджетників.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 08 гру, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:00
flyman написав:
Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Флай, ти мене з кимось)) плутаєш.
Я прямо визнаю, що мого рівня знань недостатньо генерити відсеб'ятину...
А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.
А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:02
detroytred написав:
Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув)
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:04
flyman написав: detroytred написав:
Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув)
глечики
До бджілок він пішов з досади...
На себе (що може просунути людина з отаким здоров'ям та м'яким характером), на оточення...
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:06
detroytred написав:
А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:08
vitaliiangel написав: detroytred написав:
А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
на таксі можуть бангладешці рікшами,
таксистам (ВОС 837037) заміну знайшов, лишилося із іншими порішати.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:26
Ну что ж, похоже в "деле" Олешко можно официально ставить точку:
Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции россиянина Воислава Тордена
-- потому как Конвенция О Правах Человека.
или квартал и тут напортачить сумеет?..
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