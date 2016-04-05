flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Флай, ти мене з кимось)) плутаєш. Я прямо визнаю, що мого рівня знань недостатньо генерити відсеб'ятину... А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству. А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
на таксі можуть бангладешці рікшами, таксистам (ВОС 837037) заміну знайшов, лишилося із іншими порішати.
detroytred написав:В совдепі по суті робочі їхали на крестьянах)) Такий світ -- хтось на комусь їде. За рахунок когось банкет.
це дуже умовно, після голоду (починаючи з 1918/19, а потім кожні 10 років) більшість селян поперлись в міста, тому що там була хоч якась робота (і саме в місто -де є порт(Пітер, Мурманськ, Владівосток, Одеса) кораблями привозили гуманітарну їжу для рятування варварів), а самі узурпатори(більшовики) не дуже страждали (як виявилось з роками)