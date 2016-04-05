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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5781578257835784
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:11

  detroytred написав:
  flyman написав: наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.

Тут є маленький нюанс.
Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д.
Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...

Проблема тільки у:
1. Бажанні прийняття рішення (взяття на себе відповідальністі).
2. Ще спробуй реалізуй це в сучасних умовах...
До того ж, якщо не зможеш, то тим паче притягнуть до відповідальності. Одразу і на місці. Як крайнього. (А самі договоряться, нехай і тимчасово).
3. На кого опертись? Що для легітимізації рішення, що для реалізації.

Тому віра і віримо...
У винахід пороху, нові корпуси, лебедів, партнерів. В принципі, все можливо.
Тому все буде добре. Головне - вірити.
Починалося ж все з віри, ідей, а не з розрахунків, гарантій...
То чому ж не продовжувати вірити далі. Бог з нами, ми праві - чого ще треба-то))

В тылу в АТБ всем будут сыр, колбасы и коньяк с пивасом по потребностям раздавать будут, по нормам или деликатесы(всё что не чёрный хлеб с картохой 3сорта) только голосовавшим за "слуг"?
А самим "слугам" - пайки с "Ля-Сильпо" и "Гудвайна", Юзику,Кошевому и Стефанчуку в двойном размере?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:47

  freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей.
Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово.
Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям
Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.

Тот кто в журнале(?) ставил отметки о дате прибытия не мог поставить правильную дату(небесплатно, добровольно или через так сказать лёгкие телесные) зная что человек действительно хорошо отвоевал в аду и чуть тронулся на этом?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:19

барабашов

Добрый день .
Всем Здоровья и Удачи !

Ну как же вам не знать состояние ФРИИЗА ?
Вы же воевали , имеете "дым " в голове . Даже советы даете , где нужно за деньги , а где и нет .
Прекрасных два последних сообщения .
Горящая подкорка .
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:26

  prodigy написав:
  detroytred написав:В совдепі по суті робочі їхали на крестьянах))
Такий світ -- хтось на комусь їде. За рахунок когось банкет.


це дуже умовно, після голоду (починаючи з 1918/19, а потім кожні 10 років) більшість селян поперлись в міста, тому що там була хоч якась робота (і саме в місто -де є порт(Пітер, Мурманськ, Владивосток, Одеса) кораблями привозили гуманітарну їжу для рятування варварів), а самі узурпатори(більшовики) не дуже страждали (як виявилось з роками)

https://www.youtube.com/watch?v=7fdq3w1uTC0

Так селянин, який прийшов у місто і став робочим, став ким?)) -- робочим.
Але не всіх були можливості вирватися з села.

Ось оці всі робочі (старі і нові) по суті і їхали на колгоспниках. В місті робочі з гарячою водою та магазинами...; а селяни - без паспортів і з трудоднями.
Ті ж самі негри на плантаціях...

До речі, я скидав документи з архівів про 30-ті, де совістливий робочий писав листа з обуренням чого його родичі в селі голодують до смерті, а у них у місті на заводі в столовій хліб та юшка завжди є, хоч і малої норми.

Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш.
І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
А точково висмикувати -- це не проблема. Тільки й результат відповідний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:36

Навіть найгірші зеки знають, який термін мотають!©)))

Про що ви тут балакаєте?
Що взагалі, обговорюєте?

Якусь дичину!!!

Карти ж вже роздані і, навіть, більшість - відкриті!

Що кому не зрозуміло?

п.с.
І ще, повертаючись до демобілізації...
Чаплига, як і деякі тутешні форумчани, каже - "...замінювати фронтовиків потрібно, але... треба їх в тилу "прилаштувати"... - що вони прийдуть і на 15тис. зарплати підуть?"

Це звичайно правильно думати про фронтовиків/про їх забезпечення роботою в тилу... і т.д.
Але!
Але ви спочатку ДОЗВОЛЬТЕ ЗВІЛЬНИТИСЬ фронтовикам, дайте хоч ПРАВО ВИБОРУ!!!
А вже тоді думайте "що далі?"

А особисто від себе я б сказав - "Дайте право обирати(звільнитись, або підписати контракт) і нехай нікого не іпе, що/як і де я буду робити в тилу!"
Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?

То нехай і далі її нічого не їпе!!!

Просто лише дати конституційне право вибору!
А не тримати, як кончених зеків безстроково!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:00

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З новин поки отаке:
*На виконкомі в планах прийняти рішення, яке дозволить військовослужбовцям ...

*Для військовослужбовців передбачена можливість безкоштовно отримати транспортну карту «Леокарт».

Вартість картки для інших пасажирів становить 60 грн.

«В наступному рішенні виконкому, враховуючи численні звернення стосовно військових з інших областей, ми хочемо прописати норму, яка даватиме можливість військовослужбовцям і прирівняним до них категоріям в подальшому використовувати посвідчення, які підвтерджують їх приналежність до цієї категорії. Тобто без обов'язкового отримання карти »Леокарт" – заявив Олег Забарило.*
https://varta1.com.ua/news/viyskovim-u- ... 74027.html
detroytred
 
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