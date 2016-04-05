Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:36

Про що ви тут балакаєте?

Що взагалі, обговорюєте?



Якусь дичину!!!



Карти ж вже роздані і, навіть, більшість - відкриті!



Що кому не зрозуміло?



п.с.

І ще, повертаючись до демобілізації...

Чаплига, як і деякі тутешні форумчани, каже - "...замінювати фронтовиків потрібно, але... треба їх в тилу "прилаштувати"... - що вони прийдуть і на 15тис. зарплати підуть?"



Це звичайно правильно думати про фронтовиків/про їх забезпечення роботою в тилу... і т.д.

Але!

Але ви спочатку ДОЗВОЛЬТЕ ЗВІЛЬНИТИСЬ фронтовикам, дайте хоч ПРАВО ВИБОРУ!!!

А вже тоді думайте "що далі?"



А особисто від себе я б сказав - "Дайте право обирати(звільнитись, або підписати контракт) і нехай нікого не іпе, що/як і де я буду робити в тилу!"

Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?



То нехай і далі її нічого не їпе!!!



Просто лише дати конституційне право вибору!

А не тримати, як кончених зеків безстроково!!!