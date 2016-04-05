flyman написав: наявний держапарат не годна економіка прогодувати, а він думає, якщо його збільшить кількість апарату за рахунок незадіяних в економіці людей, то стане краще.
Тут є маленький нюанс. Якщо переходити до стану мобілізації людей за допомогою нових інструментів, то, невже хтось гадає, що і в тилу можна залишити так, як було -- ринок, демократія, вільна праця і т.д. Тобто, якщо перейдуть до примусу, то до примусу всюди...
Проблема тільки у: 1. Бажанні прийняття рішення (взяття на себе відповідальністі). 2. Ще спробуй реалізуй це в сучасних умовах... До того ж, якщо не зможеш, то тим паче притягнуть до відповідальності. Одразу і на місці. Як крайнього. (А самі договоряться, нехай і тимчасово). 3. На кого опертись? Що для легітимізації рішення, що для реалізації.
Тому віра і віримо... У винахід пороху, нові корпуси, лебедів, партнерів. В принципі, все можливо. Тому все буде добре. Головне - вірити. Починалося ж все з віри, ідей, а не з розрахунків, гарантій... То чому ж не продовжувати вірити далі. Бог з нами, ми праві - чого ще треба-то))
В тылу в АТБ всем будут сыр, колбасы и коньяк с пивасом по потребностям раздавать будут, по нормам или деликатесы(всё что не чёрный хлеб с картохой 3сорта) только голосовавшим за "слуг"? А самим "слугам" - пайки с "Ля-Сильпо" и "Гудвайна", Юзику,Кошевому и Стефанчуку в двойном размере?
freeze написав:По поводу демобилизации, проблема перезрела, всё равно как но ее должны решить. Это не проблема военнослужащих, это проблема Зеленского и законодателей. Сейчас три часа ночи, очевидно поняли, что у меня кукуха поехала, сейчас вышел из тумана. И притом я мотивированный человек, пришел в марте сугубо добровольно, могу в любую минуту подать рапорт на увольнение по имеющимся законным обстоятельствам, но с одной стороны не хочу это делать, с другой стороны я имею отношение к минам, сейчас повезут на консультацию в клинику в Одессу. Вы понимаете, что это нездорово. Людей клинит. Самый вопиющий пример боец из нашего подразделения получил на ВЛК документы, что он полностью не пригоден, он взял эти документы и не доехал до части, в результате в базах розыска и под уголовным преследованиям Другой боец отвоевал в Крынках, получил контузию, 29 числа должен был из госпиталя вернуться в часть, но прилетела кукуха в голову, при ехал третьего числа следующего месяца, сразу опять попал в Крынки, отвоевал, в результате номинант премии Дарвина, честно отвоевал, и лишился 200 тысяч премии, было нарушение с 29 по 31 в одном месяце, и с 1 по 3 в другом месяце, причем две недели был в аду.
Тот кто в журнале(?) ставил отметки о дате прибытия не мог поставить правильную дату(небесплатно, добровольно или через так сказать лёгкие телесные) зная что человек действительно хорошо отвоевал в аду и чуть тронулся на этом?
detroytred написав:В совдепі по суті робочі їхали на крестьянах)) Такий світ -- хтось на комусь їде. За рахунок когось банкет.
це дуже умовно, після голоду (починаючи з 1918/19, а потім кожні 10 років) більшість селян поперлись в міста, тому що там була хоч якась робота (і саме в місто -де є порт(Пітер, Мурманськ, Владивосток, Одеса) кораблями привозили гуманітарну їжу для рятування варварів), а самі узурпатори(більшовики) не дуже страждали (як виявилось з роками)
Так селянин, який прийшов у місто і став робочим, став ким?)) -- робочим. Але не всіх були можливості вирватися з села.
Ось оці всі робочі (старі і нові) по суті і їхали на колгоспниках. В місті робочі з гарячою водою та магазинами...; а селяни - без паспортів і з трудоднями. Ті ж самі негри на плантаціях...
До речі, я скидав документи з архівів про 30-ті, де совістливий робочий писав листа з обуренням чого його родичі в селі голодують до смерті, а у них у місті на заводі в столовій хліб та юшка завжди є, хоч і малої норми.
Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш. І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути. А точково висмикувати -- це не проблема. Тільки й результат відповідний.
Карти ж вже роздані і, навіть, більшість - відкриті!
Що кому не зрозуміло?
п.с. І ще, повертаючись до демобілізації... Чаплига, як і деякі тутешні форумчани, каже - "...замінювати фронтовиків потрібно, але... треба їх в тилу "прилаштувати"... - що вони прийдуть і на 15тис. зарплати підуть?"
Це звичайно правильно думати про фронтовиків/про їх забезпечення роботою в тилу... і т.д. Але! Але ви спочатку ДОЗВОЛЬТЕ ЗВІЛЬНИТИСЬ фронтовикам, дайте хоч ПРАВО ВИБОРУ!!! А вже тоді думайте "що далі?"
А особисто від себе я б сказав - "Дайте право обирати(звільнитись, або підписати контракт) і нехай нікого не іпе, що/як і де я буду робити в тилу!" Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?
То нехай і далі її нічого не їпе!!!
Просто лише дати конституційне право вибору! А не тримати, як кончених зеків безстроково!!!
Успіх З новин поки отаке: *На виконкомі в планах прийняти рішення, яке дозволить військовослужбовцям ...
*Для військовослужбовців передбачена можливість безкоштовно отримати транспортну карту «Леокарт».
Вартість картки для інших пасажирів становить 60 грн.
«В наступному рішенні виконкому, враховуючи численні звернення стосовно військових з інших областей, ми хочемо прописати норму, яка даватиме можливість військовослужбовцям і прирівняним до них категоріям в подальшому використовувати посвідчення, які підвтерджують їх приналежність до цієї категорії. Тобто без обов'язкового отримання карти »Леокарт" – заявив Олег Забарило.* https://varta1.com.ua/news/viyskovim-u- ... 74027.html
Успіх написав:Про що ви тут балакаєте? Що взагалі, обговорюєте?
Якусь дичину!!!
Карти ж вже роздані і, навіть, більшість - відкриті!
Що кому не зрозуміло?
п.с. І ще, повертаючись до демобілізації... Чаплига, як і деякі тутешні форумчани, каже - "...замінювати фронтовиків потрібно, але... треба їх в тилу "прилаштувати"... - що вони прийдуть і на 15тис. зарплати підуть?"
Це звичайно правильно думати про фронтовиків/про їх забезпечення роботою в тилу... і т.д. Але! Але ви спочатку ДОЗВОЛЬТЕ ЗВІЛЬНИТИСЬ фронтовикам, дайте хоч ПРАВО ВИБОРУ!!! А вже тоді думайте "що далі?"
А особисто від себе я б сказав - "Дайте право обирати(звільнитись, або підписати контракт) і нехай нікого не іпе, що/як і де я буду робити в тилу!" Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?
То нехай і далі її нічого не їпе!!!
Просто лише дати конституційне право вибору! А не тримати, як кончених зеків безстроково!!!
Не психуй . Чаплыга -это не истина . Обыкновенное трепло , к тому же злорадное . Придешь на гражданку сразу поймешь как найти сейчас работу , даже в морге . Конкуренты (ухилянты ) давно уже сХавали твою нишу и обратно попасть очень тяжело . Так что не переймайся . Як тилькы не побачыш на рахунку 52 тыс. + сразу глаза закатишь . Поверь как только увидят удостоверение УБД так лихо посылают , что аж свистит . В пенсионном в соцзащите , короче везде . Сиди и страдай спокойно .
Таке враження, что Вы верите во всё, во что Вам хочется верить. И только в это. Цитаты из Вашей ссылки:
За словами кількох джерел Bild у політичному керівництві України, Залужний ще кілька тижнів тому, нібито, рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань. ........ Bild стверджує, що думку Залужного нібито поділяє більшість солдатів, що обороняють Бахмут. ....... 6 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ
*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.
За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.
"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер. При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ. https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:........... В мене нарешті отпуск оформляється за 13 місяців 5 днів та 2 на дорогу. Жаль на дорогу майже 4 треба з цієї жопи. Дома діти малі менше ще грудне, коли уходив лиш ходити почала а вже на велосипеді їздить) ... ...........
Поздравляю. Желаю хорошо отдохнуть. Хотя дней дали маловато.