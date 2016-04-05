Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:31

trololo написав: ЛАД написав: Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал.

Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно. Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал.Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.



ви з Харкова? там писали про шість штук с-300. але таки да, розпечатали страт авіа. 15 штук х-101 пішло, що цікаво, бойовий виліт приховали під традиційні "навчання". але цілі удару невідомі, більшість збили, частина в "Обєкти інфраструктури", але начебто не енергетика. ви з Харкова? там писали про шість штук с-300. але таки да, розпечатали страт авіа. 15 штук х-101 пішло, що цікаво, бойовий виліт приховали під традиційні "навчання". але цілі удару невідомі, більшість збили, частина в "Обєкти інфраструктури", але начебто не енергетика.

Харьков с авиации практически не обстреливали. Хватает С-300 - дешевле, а мы достаточно близко к границе. Прошлой зимой, когда работали по расписанию, с балкона наблюдал запуски, хорошо видно. И через минуту прилёт.А сообщение: "в обєкти інфраструктури",- практически стандартное. ничего другого и не сообщают. При серьёзных повреждениях позже могут сказать о попадании в ТЭЦ-5, как было в прошлом году. О прилётах по военным/оборонным объектам не сообщают, естественно, никогда.