detroytred написав:А чого ніхто не викладає отаку суперновину?
*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.
За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.
"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер. При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ. https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html
"На данный момент нет информации о новых нападениях на наши базы в Красном море или в других местах. На сегодняшний день, по моей информации, на наши базы было совершено около 78 нападений", - сказала заместитель пресс-секретаря.
ЛАД написав:Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал. Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.
ви з Харкова? там писали про шість штук с-300. але таки да, розпечатали страт авіа. 15 штук х-101 пішло, що цікаво, бойовий виліт приховали під традиційні "навчання". але цілі удару невідомі, більшість збили, частина в "Обєкти інфраструктури", але начебто не енергетика.
detroytred написав:А чого ніхто не викладає отаку суперновину?
*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.
За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.
"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер. При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ. https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html
Красиво излагает, но пока что благодаря Конгрессу деньги заканчиваются. Чем будут "докладати УСІХ зусиль"?
ЛАД написав:Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал. Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.
ви з Харкова? там писали про шість штук с-300. але таки да, розпечатали страт авіа. 15 штук х-101 пішло, що цікаво, бойовий виліт приховали під традиційні "навчання". але цілі удару невідомі, більшість збили, частина в "Обєкти інфраструктури", але начебто не енергетика.
Харьков с авиации практически не обстреливали. Хватает С-300 - дешевле, а мы достаточно близко к границе. Прошлой зимой, когда работали по расписанию, с балкона наблюдал запуски, хорошо видно. И через минуту прилёт. А сообщение: "в обєкти інфраструктури",- практически стандартное. ничего другого и не сообщают. При серьёзных повреждениях позже могут сказать о попадании в ТЭЦ-5, как было в прошлом году. О прилётах по военным/оборонным объектам не сообщают, естественно, никогда.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 гру, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш. І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого. 1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало)) Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.
Успіх написав:Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?
То нехай і далі її нічого не їпе!!!
где то я уже это слышал в теории до конца школы тобой государство пока ещё интересуется (Полное общее среднее образование в Украине является обязательным и приобретается в институциональных или индивидуальных формах, определенных законодательством, как правило, в учебных заведениях) . Так что правильнее говорить 40-16=25+ лет
ЛАД написав:Если не можем, то на что тратить сэкономленные средства?
лучше посадить за стол военных и производственников, военные скажут чё им надо, производственники чё они могут. То что мы здесь за кого-то думаем это сюжетно ролевые игры.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш. І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого. 1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало)) Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.
Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
Успіх написав:Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?
То нехай і далі її нічого не їпе!!!
где то я уже это слышал в теории до конца школы тобой государство пока ещё интересуется (Полное общее среднее образование в Украине является обязательным и приобретается в институциональных или индивидуальных формах, определенных законодательством, как правило, в учебных заведениях) . Так что правильнее говорить 40-16=25+ лет
Не совсем так. Государство более-менее обеспечивает только обучение в школе. Остальное (питание, одежда и пр. "плюшки") за родителями.
ЛАД написав:Если не можем, то на что тратить сэкономленные средства?
лучше посадить за стол военных и производственников, военные скажут чё им надо, производственники чё они могут. То что мы здесь за кого-то думаем это сюжетно ролевые игры.
Т.е. всё таки "на танковые заводы" ("танковые", понятно, условно. Возможно, патронные, снарядные, ракетные, производство артсистем...). А "танковые", в общем-то, и строить не надо. Они есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 гру, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.