RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 57835784578557865787>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:14

  vitaliiangel написав:...........
единственное что ещё можно улучшить - не тратить деньги на всякую муйню.
viewtopic.php?p=5656313#p5656313

настроить танковых заводов мы не можем.

1. Почему?
2. Если не можем, то на что тратить сэкономленные средства?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:21

  detroytred написав:А чого ніхто не викладає отаку суперновину?

*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.

"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер.
При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ.
https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html

Режим багатозадачності – це не для США.
Куди вони і кого схилятимуть і чиїми руками – питання.
На цьому етапі Пентагон виконує плач Єремії.
Пентагон: Уже 13 ударов по военным базам США в Сирии и Ираке
https://www.dw.com/ru/pentagon-uze-13-u ... a-67211226
"На данный момент нет информации о новых нападениях на наши базы в Красном море или в других местах. На сегодняшний день, по моей информации, на наши базы было совершено около 78 нападений", - сказала заместитель пресс-секретаря.

https://www.rbc.ua/ukr/news/pentagoni-n ... 96911.html
Прораб
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 02.03.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:27

  ЛАД написав:Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал.
Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.


ви з Харкова? там писали про шість штук с-300. але таки да, розпечатали страт авіа. 15 штук х-101 пішло, що цікаво, бойовий виліт приховали під традиційні "навчання". але цілі удару невідомі, більшість збили, частина в "Обєкти інфраструктури", але начебто не енергетика.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5806
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2637 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:27

  detroytred написав:А чого ніхто не викладає отаку суперновину?

*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.

"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер.
При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ.
https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html

Красиво излагает, но пока что благодаря Конгрессу деньги заканчиваются.
Чем будут "докладати УСІХ зусиль"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:31

  trololo написав:
  ЛАД написав:Тут, вроде, звучали "переживания" по поводу отсутствия ракетных обстрелов. У нас только что состоялся. Пишут, вроде, 6 прилётов. Я слышал, по-моему, 4, может, что-то прозевал.
Последний прилёт видел - в пределах пары км от меня, точно в темноте оценить сложно.


ви з Харкова? там писали про шість штук с-300. але таки да, розпечатали страт авіа. 15 штук х-101 пішло, що цікаво, бойовий виліт приховали під традиційні "навчання". але цілі удару невідомі, більшість збили, частина в "Обєкти інфраструктури", але начебто не енергетика.

Харьков с авиации практически не обстреливали. Хватает С-300 - дешевле, а мы достаточно близко к границе. Прошлой зимой, когда работали по расписанию, с балкона наблюдал запуски, хорошо видно. И через минуту прилёт.
А сообщение: "в обєкти інфраструктури",- практически стандартное. ничего другого и не сообщают. При серьёзных повреждениях позже могут сказать о попадании в ТЭЦ-5, как было в прошлом году. О прилётах по военным/оборонным объектам не сообщают, естественно, никогда.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 гру, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш.
І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.


ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого.
1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало))
Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.
Letusrock
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:33

  Успіх написав:Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?

То нехай і далі її нічого не їпе!!!
где то я уже это слышал :D в теории до конца школы тобой государство пока ещё интересуется (Полное общее среднее образование в Украине является обязательным и приобретается в институциональных или индивидуальных формах, определенных законодательством, как правило, в учебных заведениях) . Так что правильнее говорить 40-16=25+ лет
  ЛАД написав:Если не можем, то на что тратить сэкономленные средства?
лучше посадить за стол военных и производственников, военные скажут чё им надо, производственники чё они могут. То что мы здесь за кого-то думаем это сюжетно ролевые игры.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21055
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2332 раз.
Подякували: 3308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:39

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш.
І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.


ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого.
1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало))
Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.

Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:40

  ЛАД написав:Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21055
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2332 раз.
Подякували: 3308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:46

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?

То нехай і далі її нічого не їпе!!!
где то я уже это слышал :D в теории до конца школы тобой государство пока ещё интересуется (Полное общее среднее образование в Украине является обязательным и приобретается в институциональных или индивидуальных формах, определенных законодательством, как правило, в учебных заведениях) . Так что правильнее говорить 40-16=25+ лет

Не совсем так.
Государство более-менее обеспечивает только обучение в школе. Остальное (питание, одежда и пр. "плюшки") за родителями.

  ЛАД написав:Если не можем, то на что тратить сэкономленные средства?
лучше посадить за стол военных и производственников, военные скажут чё им надо, производственники чё они могут. То что мы здесь за кого-то думаем это сюжетно ролевые игры.

Т.е. всё таки "на танковые заводы" ("танковые", понятно, условно. Возможно, патронные, снарядные, ракетные, производство артсистем...). А "танковые", в общем-то, и строить не надо. Они есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 гру, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 57835784578557865787>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 140470
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 526650
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4676)
08.12.2023 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.