detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш. І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
/// Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.
есть сильная опасность так на этом объезде и застрять Необходимостью оправдывать можно что угодно, но будет ли Европа эти оправдания слушать? -- я про Тордена уже писал -- "как-то" вышло, что Конвенция О Правах Человека оказалась важнее оправданий.
detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш. І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого. 1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало)) Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.
Ні-ні-ні. Уж з "злачних місць" вони точно не забезпечать кінцевий результат -- мобілізованого в лавах ЗСУ. Повістку дадуть, може навіть ВЛК примусять пройти, а от далі? Варіантів багато ... накрай адвокати виграють суд, якщо дійде.
Уж що-що, а з існуючою правовою базою та корупцією походи по злачних місцям -- це скоріше імітація; картинко для..
Спиратись треба на величеньку частину населення. А ГК (не ВГК, а ГК) мовчить)) Хто ж ще підставе плече?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?
К примеру для того, чтобы заставить людей идти в армию или на оборонные заводы/работы. "Кто не работает, тот не ест". Но, вообще-то, карточки это просто пример. Уже писал, на продукты питания карточки у нас, к счастью, вводить не нужно. Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.
Таке враження, что Вы верите во всё, во что Вам хочется верить. И только в это. Цитаты из Вашей ссылки:
За словами кількох джерел Bild у політичному керівництві України, Залужний ще кілька тижнів тому, нібито, рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань. ........ Bild стверджує, що думку Залужного нібито поділяє більшість солдатів, що обороняють Бахмут. ....... 6 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ
нібито - так завжди пишуть пристойні ЗМІ, коли інформація отримана усно з анонімних джерел, які не можна розголошувати..., документальне підтвердження неможливе... Але диму без вогню не буває. Конфлікт між Зе і Залужним також був на рівні чуток, поки Безугла не винесла це все на поверхню. Якось більше довіряю Більд, а не марафону.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 08 гру, 2023 18:15, всього редагувалось 2 разів.
если устроиться в АТБ сразу на все вакансии зарплата будет под 40к
ЛАД написав:нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.
ну так валюту безналом и нормируют на 250 тыс в каждом банке в месяц. Я бы ещё люксовые внедорожники, золотые слитки и посещения ресторанов нормировал. Одни брендовые сапоги и одни брендовые кроссовки в год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 18:11, всього редагувалось 4 разів.
detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш. І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого. 1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало)) Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.
/// Сператись треба на величеньку частину населення. А ГК мовчить))
А не потому ли он молчит, что представляет себе размер этой "величенькой" части населения?