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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5784578557865787>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш.
І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.

///
Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.

есть сильная опасность так на этом объезде и застрять :roll: Необходимостью оправдывать можно что угодно, но будет ли Европа эти оправдания слушать? -- я про Тордена уже писал -- "как-то" вышло, что Конвенция О Правах Человека оказалась важнее оправданий.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:50

  ЛАД написав:Т.е. всё таки "на танковые заводы" ("танковые", понятно, условно. Возможно, патронные, снарядные, ракетные, производство артсистем...).
сюжетно ролевые игры - игры, в которых ребенок, в ходе игры, примеряет на себя поведение, отношения и действия окружающих взрослых людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Чернигове построили городок для беженцев. Россия не построила для людей Донбасса ничего

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:53

Ігри, так ігри)))

  vitaliiangel написав:ролевые игры
Ходи на фронт, а то кажуть, що я тебе не кличу)))
А я, так вже і бути, за тебе буду каруселити)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:56

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:ролевые игры
Ходи на фронт, а то кажуть, що я тебе не кличу)))
А я, так вже і бути, за тебе буду каруселити)))

мысленно я рядом с тобой. И всегда готов тебя прикрыть своей фуфайкой от вражеского дрона. Цени это :D Каруселить это как любовь с женщиной - хотят многие, только не у всех оно выходит. :oops:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 18:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:59

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш.
І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.


ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого.
1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало))
Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.

Ні-ні-ні.
Уж з "злачних місць" вони точно не забезпечать кінцевий результат -- мобілізованого в лавах ЗСУ.
Повістку дадуть, може навіть ВЛК примусять пройти, а от далі?
Варіантів багато ... накрай адвокати виграють суд, якщо дійде.

Уж що-що, а з існуючою правовою базою та корупцією походи по злачних місцям -- це скоріше імітація; картинко для..

Спиратись треба на величеньку частину населення. А ГК (не ВГК, а ГК) мовчить))
Хто ж ще підставе плече?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:03

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?

К примеру для того, чтобы заставить людей идти в армию или на оборонные заводы/работы.
"Кто не работает, тот не ест".
Но, вообще-то, карточки это просто пример. Уже писал, на продукты питания карточки у нас, к счастью, вводить не нужно.
Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:05

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Це він Вас особисто повідомив?

Таке враження, що ви не в Україні живете. Чи то пам'ять вже підводить?
Між Зеленським та Залужним виникли розбіжності щодо доцільності надалі утримувати Бахмут, - Bild

Таке враження, что Вы верите во всё, во что Вам хочется верить. И только в это.
Цитаты из Вашей ссылки:
За словами кількох джерел Bild у політичному керівництві України, Залужний ще кілька тижнів тому, нібито, рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань.
........
Bild стверджує, що думку Залужного нібито поділяє більшість солдатів, що обороняють Бахмут.
.......
6 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ

В оригинале Bild формулировки несколько другие, но тоже: "Как стало известно Bild", "как сообщается", "вероятно". Без указания источников.
+ уже тогда (статья Bild от 6 марта 2023 г.):
"Хотя Салушный никогда не заявлял, что хочет в какой-то момент баллотироваться на пост президента, Зеленский и его окружение, очевидно, видят в нем возможного конкурента."
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-praesident-streitet-mit-general-ueber-die-blutigste-schlacht-des-krieges-83106290.bild.html (гугло-перевод, специально не корректировал).

нібито - так завжди пишуть пристойні ЗМІ, коли інформація отримана усно з анонімних джерел, які не можна розголошувати..., документальне підтвердження неможливе... Але диму без вогню не буває.
Конфлікт між Зе і Залужним також був на рівні чуток, поки Безугла не винесла це все на поверхню.
Якось більше довіряю Більд, а не марафону.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 08 гру, 2023 18:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:05

  ЛАД написав:"Кто не работает, тот не ест
если устроиться в АТБ сразу на все вакансии зарплата будет под 40кЗображення
  ЛАД написав:нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.
ну так валюту безналом и нормируют на 250 тыс в каждом банке в месяц. Я бы ещё люксовые внедорожники, золотые слитки и посещения ресторанов нормировал. Одни брендовые сапоги и одни брендовые кроссовки в год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 18:11, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:09

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Це про те, що на когось треба спиратися, коли когось примушуєш.
І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.


ну судячи з натовпу тцк-шників з автоматами, що шастають останні дні по злачним місцям (можливо тільки для піару щоб плебеї не бушували "а чому я") теоретично спертись є на кого.
1,5-2 млн з владою та зброєю проти інших 20-25 млн, з обмеженими правами. Може статись що квитанції про "чуть более чем полностью (с)" сплачені податки буде замало))
Наш шлях у ЄС веде трошки в обізд через москву чи пн.корею)) і військовою необхідністю можна виправдати буквально все, наступні багато років.

///
Сператись треба на величеньку частину населення. А ГК мовчить))

А не потому ли он молчит, что представляет себе размер этой "величенькой" части населения? :roll:
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