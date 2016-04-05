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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57855786578757885789>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:10

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?

...
Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.

При совке это уже проходили -- а точно импортеры будут завозить товар, который невозможно продать?..
В совке 2.0 прямо сейчас, кстати, проходят -- пока добились только падения производства :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15

  _hunter написав:А не потому ли он молчит, что представляет себе размер этой "величенькой" части населения? :roll:

Величенька -- це було про тих, від імені кого він може говорити.
А тих, кого треба примусити -- частина не величенька, а величезна.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?

К примеру для того, чтобы заставить людей идти в армию или на оборонные заводы/работы.
"Кто не работает, тот не ест".
Но, вообще-то, карточки это просто пример. Уже писал, на продукты питания карточки у нас, к счастью, вводить не нужно.
Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.

Ты много раз спрашивал, почему я тебя считаю совком ?
Так вот оно - карточки на продукты, нормирование, по сути карточки, на бензин, солярку

Человек может выйти из совка, но совок из человека выйти не может
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Кожна людина від моменту народження до моменту смерті проходить три стани
Мінус _______________ спожила більше ніж створила
Нуль_________________ спожила стільки ж скільки створила
Плюс_________________ спожила менше ніж створила.
Отже по рокам це виглядає приблизно так
Мінус(до 18-22)_____нуль(22-35)_____плюс(35-65)_____нуль(65-)
Тобто спочатку суспільство витрачає на дитину
Потім дитина перетворюється в громадянина ,який створює більше ніж витрачає+ перекриває витрачене на нього в дитинстві+заробляє на пенсію)

Перехід до нової системи - це обмеження на право приняття рішення тими хто знаходиться в стані мінус або нуль.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:36

Ну так не можна! Оптимісти, ау!

На гілці повинен бути баланс поглядів. Оптимізму, реалізму (хоча ніхто не знає), песимізму.
Не сварки, а постачання аргументів від усіх сторін.
Тоді буде вимальовуватися якась загальна картинка.


Тут мені думка спала: може це все отакий задум по введенню супротивника в оману?
Бо насторожує такий момент: про що треба для наступу (по суті чи можемо ми наступати), для звільнення територій говорять усі -- практично показуючи супротивнику, що цього в нас нема і перспективи далекі; а от про оборону якось майже тиша...
Тільки про потребу фортифікацій.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:41

  detroytred написав:А чого ніхто не викладає отаку суперновину?

*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.

"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер.
При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ.
https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html

І чим ця новина супер? Чергові пусті обіцянки якогось чиновника США.
По-моєму в планах США було посадити Україну за стіл переговорів осінню 2023(на умовах України). І??? Ніякими перемовинами навіть не пахне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.
А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
Отже
по вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг).
А по моєму ні.
Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу
вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій
......
І так потихеньку опустимось до
Громадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.

Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:43

Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.

До нового пакета увійшли:

Безпілотний авіаційний комплекс Luna NG;
10 БПЛА Vector із запасними частинами;
70 автоматичних гранатометів HK GMW калібру 40 мм;
250 155 мм артилерійських снарядів;
6 автомобілі прикордонної служби;
8 вантажівок Zetros;
100 000 аптечок та медичні засоби.
LUNA NG складається з наземної станції управління та кількох БПЛА. Система також містить пускову катапульту, додаткове обладнання для уловлювання дронів під час приземлення, а також обладнання для швидкого ремонту.

Все обладнання можна розмістити на вантажівці MAN HX зі змінним кузовом.

Завдяки надлегкій високостійкій конструкції дрони LUNA NG можуть залишатися в повітрі понад 12 годин. Максимальна злітна вага безпілотника 100 кг, швидкість польоту – 80-150 км/год, дальність польоту перевищує 150 км.

Апарат має максимальну дальність передачі даних до 300 км з використанням системи StaCom.

"LUNA NG – це останнє слово в безпілотній розвідці з повітряною підтримкою, він може виявляти, класифікувати та розпізнавати об'єкти в реальному часі", – зазначила компанія-виробник Rheinmetall.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:44

Чергова ідея від Безуглої

За її словами, депутати працюють над законопроєктом, за яким військовослужбовцям після 36 місяців безпосередньої участі у бойових діях пропонують надати 90-денну відпустку. Демобілізація виключена.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:45

  detroytred написав:Повістку дадуть, може навіть ВЛК примусять пройти, а от далі?
Варіантів багато ... накрай адвокати виграють суд, якщо дійде.


:mrgreen:
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