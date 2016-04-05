ЛАД написав:Уже много раз писал - и карточки, и много чего ещё было во время войны во многих демократических странах.
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?
К примеру для того, чтобы заставить людей идти в армию или на оборонные заводы/работы. "Кто не работает, тот не ест". Но, вообще-то, карточки это просто пример. Уже писал, на продукты питания карточки у нас, к счастью, вводить не нужно. Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.
Ты много раз спрашивал, почему я тебя считаю совком ? Так вот оно - карточки на продукты, нормирование, по сути карточки, на бензин, солярку
Человек может выйти из совка, но совок из человека выйти не может
flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Кожна людина від моменту народження до моменту смерті проходить три стани Мінус _______________ спожила більше ніж створила Нуль_________________ спожила стільки ж скільки створила Плюс_________________ спожила менше ніж створила. Отже по рокам це виглядає приблизно так Мінус(до 18-22)_____нуль(22-35)_____плюс(35-65)_____нуль(65-) Тобто спочатку суспільство витрачає на дитину Потім дитина перетворюється в громадянина ,який створює більше ніж витрачає+ перекриває витрачене на нього в дитинстві+заробляє на пенсію)
Перехід до нової системи - це обмеження на право приняття рішення тими хто знаходиться в стані мінус або нуль.
На гілці повинен бути баланс поглядів. Оптимізму, реалізму (хоча ніхто не знає), песимізму. Не сварки, а постачання аргументів від усіх сторін. Тоді буде вимальовуватися якась загальна картинка.
Тут мені думка спала: може це все отакий задум по введенню супротивника в оману? Бо насторожує такий момент: про що треба для наступу (по суті чи можемо ми наступати), для звільнення територій говорять усі -- практично показуючи супротивнику, що цього в нас нема і перспективи далекі; а от про оборону якось майже тиша... Тільки про потребу фортифікацій.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А чого ніхто не викладає отаку суперновину?
*Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.
За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.
"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер. При цьому США і союзники докладають УСІХ зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ. https://www.unian.ua/war/do-kincya-nast ... 78305.html
І чим ця новина супер? Чергові пусті обіцянки якогось чиновника США. По-моєму в планах США було посадити Україну за стіл переговорів осінню 2023(на умовах України). І??? Ніякими перемовинами навіть не пахне.
detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству. А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
Отже по вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг). А по моєму ні. Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій ...... І так потихеньку опустимось до Громадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.
Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас.
Безпілотний авіаційний комплекс Luna NG; 10 БПЛА Vector із запасними частинами; 70 автоматичних гранатометів HK GMW калібру 40 мм; 250 155 мм артилерійських снарядів; 6 автомобілі прикордонної служби; 8 вантажівок Zetros; 100 000 аптечок та медичні засоби. LUNA NG складається з наземної станції управління та кількох БПЛА. Система також містить пускову катапульту, додаткове обладнання для уловлювання дронів під час приземлення, а також обладнання для швидкого ремонту.
Все обладнання можна розмістити на вантажівці MAN HX зі змінним кузовом.
Завдяки надлегкій високостійкій конструкції дрони LUNA NG можуть залишатися в повітрі понад 12 годин. Максимальна злітна вага безпілотника 100 кг, швидкість польоту – 80-150 км/год, дальність польоту перевищує 150 км.
Апарат має максимальну дальність передачі даних до 300 км з використанням системи StaCom.
"LUNA NG – це останнє слово в безпілотній розвідці з повітряною підтримкою, він може виявляти, класифікувати та розпізнавати об'єкти в реальному часі", – зазначила компанія-виробник Rheinmetall.