О расхождении этих путей и о мелкобуржуазной опасности, исходящей от крестьянства Ленин в более поздних трудах говорит откровеннее, заявляя даже о том, что "мелкий хозяйчик опаснее Корнилова, Деникина и прочих контрреволюционных генералов", так как из него вырастает капиталист. Понятно, крестьянин, владея даже небольшим участком земли и орудиями производства, стремится вырастить как можно больше пшеницы, овощей, и с выгодой продать их. Он обладает частнособственническим духом, а его не должно быть в светлом коммунистическом будущем.

Беднейшее малоземельное или безземельное крестьянство, не имеющее орудия производства – это союзник пролетариата в революции, говорит Ленин-практик, с середняком следует вести работу по его нейтрализации, а с кулаками беспощадно бороться.

Почему крестьянин у Ленина-теоретика попадает в мелкую буржуазию, а соответственно и во врага пролетарского государства в свете вышеизложенного вполне понятно. Новая формация, коммунистическая, вообще отрицательно относится к частной собственности, а тут земля, недвижимость, орудия производства. И главное частнособственническая психология. С крестьянами надо вести очень гибкую политику; манить беднейших, малоземельных и безземельных справедливым разделом земли, отменой эксплуатации, господдержкой, для середняка – следует напирать на то, что новая власть – это власть трудящихся классов.

В 1919 г. в «Письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» Ленин заявляет: «Все сознательные, разумные крестьяне, все, кроме мошенников и спекулянтов, согласятся, что надо отдать в ссуду рабочему государству все излишки хлеба полностью, ибо тогда государство восстановит промышленность и даст продукты промышленности крестьянам» (Ленин. ПСС. Т.29. М., 1950.С. 515). Умиляет это изобретение - "излишки хлеба". Когда это у крестьянина были излишки… Урожай, выращенный трудом и потом всего крестьянского семейства, теперь получил новое название. Думаю, немало пересудов и толков вызвало это новшество и преобладающая часть крестьянства тогдашней России оказалась в «мошенниках» и «спекулянтах». В том же письме Ленин объясняет: «Рабочее государство – беспощадный враг помещика и капиталиста, спекулянта и мошенника, враг частной собственности на землю и на капитал, враг власти денег» (Там же.)