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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5786578757885789>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:47

  detroytred написав:На гілці повинен бути баланс поглядів. Оптимізму, реалізму (хоча ніхто не знає), песимізму.
Не сварки, а постачання аргументів від усіх сторін.
Тоді буде вимальовуватися якась загальна картинка.


Тут мені думка спала: може це все отакий задум по введенню супротивника в оману?
Бо насторожує такий момент: про що треба для наступу (по суті чи можемо ми наступати), для звільнення територій говорять усі -- практично показуючи супротивнику, що цього в нас нема і перспективи далекі; а от про оборону якось майже тиша...
Тільки про потребу фортифікацій.

А вы сейчас про кого конкретно? -- потому как на ветке необходимость "крепкого тыла" давно, вроде обсуждают.
Почему зеля про оборону молчит? -- так он же только недавно про Наступленьище вещал -- признать его провал он, похоже, пока не готов. Ну и для электората опасно: психологические качели -- они же и чуть дальше обязательно качнутся...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:250 155 мм артилерійських снарядів;


250 штук (!?!) снарядів? "Это какой-то позор (с)"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:55

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.
А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
Отже
по вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг).
А по моєму ні.
Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу
вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій
......
І так потихеньку опустимось до
Громадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.

Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас.

А ти себе спочатку прочитай.
*Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу
вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій*.

Не зможе виконати завдання -- ти ж сам пишеш.
Так покажи, хто зможе, зміг.

Всі всл виконують виконують завдання. А виконають чи ні (тобто досягнуть кінцевого результату) покаже тільки час.

Ти ж до мене?
Так призвуть мене і я буду знов виконувати обов'язки військової служби.
Призвали, став знов військовослужбовцем, отримав обов'язки виконувати вслужбу.

Вже всоте питаю: де? тикни на обов'язок виконувати військові завдання невійськовослужбовцем?
А з контрактами і овсім які питання-то?
Контракт припинили і на цьому усьо.

Максенгельс -- це ще в твоїй совдепівській гєсєвєгєшній макітрі; а в Україні давно контракт.
Такий же договір, як і у тебе на ринку. Договір, контракт -- до тепер служу, а після не служу.
Такий же військовозобов'язаний, як і ти.
Тільки не голошу про давлєніє...
При тому, що бігаю одразу після ковіду, запалення легенів 5 км. на лижах зимою. І пропоную на кулаках і постріляти опоненту.
Спортивне серце....
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:00

  _hunter написав:
  detroytred написав:Тут мені думка спала: може це все отакий задум по введенню супротивника в оману?
Бо насторожує такий момент: про що треба для наступу (по суті чи можемо ми наступати), для звільнення територій говорять усі -- практично показуючи супротивнику, що цього в нас нема і перспективи далекі; а от про оборону якось майже тиша...
Тільки про потребу фортифікацій.

А вы сейчас про кого конкретно? -- потому как на ветке необходимость "крепкого тыла" давно, вроде обсуждают.
Почему зеля про оборону молчит? -- так он же только недавно про Наступленьище вещал -- признать его провал он, похоже, пока не готов. Ну и для электората опасно: психологические качели -- они же и чуть дальше обязательно качнутся...

Ця частина повідомлення не про форумчан.

Я мав на увазі -- мовчать про те, що потрібно для оборони. Окрім, фортифікацій...
Скільки снарядів, техніки і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:10

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:250 155 мм артилерійських снарядів;


250 штук (!?!) снарядів? "Это какой-то позор (с)"

Позор - это читать новости в чьих-то пересказах
Впрочем, кому я это пишу ...

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more than 26,000 rounds 155mm ammunition (before: 25,750) (from Bundeswehr and industry stocks*)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:17

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:250 155 мм артилерійських снарядів;


250 штук (!?!) снарядів? "Это какой-то позор (с)"


да ладно
все все поняли
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:19

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:250 155 мм артилерійських снарядів;


250 штук (!?!) снарядів? "Это какой-то позор (с)"

Позор - это читать новости в чьих-то пересказах
Впрочем, кому я это пишу ...

Military support for Ukraine
more than 26,000 rounds 155mm ammunition (before: 25,750) (from Bundeswehr and industry stocks*)

Скоріш за все помилка на українських сайтах
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-otry ... s-luna-ng/
250 снарядів калібру 155 мм (загалом понад 26 тис.).

https://gordonua.com/ukr/news/war/ukraj ... 90510.html

https://naparise.com/posts/ukraina-vper ... omu-paketi
Востаннє редагувалось Ukrainian в П'ят 08 гру, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І чим більший прошарок одних, тим відповідно більший прошарок других повинен бути.
А точково висмикувати -- це не проблема. Тільки й результат відповідний.


як згодом з'ясувалось, це все "ланки одного ланцюга" політики партії по відношенню до селянства. Ці покидьки більшовики, зокрема Ленін, розглядали селянство як потенційного ворога країни, тому що вони мали хоч яку власність (коли робочий не мав нічого, окрім своїх ланцюгів)

О расхождении этих путей и о мелкобуржуазной опасности, исходящей от крестьянства Ленин в более поздних трудах говорит откровеннее, заявляя даже о том, что "мелкий хозяйчик опаснее Корнилова, Деникина и прочих контрреволюционных генералов", так как из него вырастает капиталист. Понятно, крестьянин, владея даже небольшим участком земли и орудиями производства, стремится вырастить как можно больше пшеницы, овощей, и с выгодой продать их. Он обладает частнособственническим духом, а его не должно быть в светлом коммунистическом будущем.
Беднейшее малоземельное или безземельное крестьянство, не имеющее орудия производства – это союзник пролетариата в революции, говорит Ленин-практик, с середняком следует вести работу по его нейтрализации, а с кулаками беспощадно бороться.
Почему крестьянин у Ленина-теоретика попадает в мелкую буржуазию, а соответственно и во врага пролетарского государства в свете вышеизложенного вполне понятно. Новая формация, коммунистическая, вообще отрицательно относится к частной собственности, а тут земля, недвижимость, орудия производства. И главное частнособственническая психология. С крестьянами надо вести очень гибкую политику; манить беднейших, малоземельных и безземельных справедливым разделом земли, отменой эксплуатации, господдержкой, для середняка – следует напирать на то, что новая власть – это власть трудящихся классов.
В 1919 г. в «Письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» Ленин заявляет: «Все сознательные, разумные крестьяне, все, кроме мошенников и спекулянтов, согласятся, что надо отдать в ссуду рабочему государству все излишки хлеба полностью, ибо тогда государство восстановит промышленность и даст продукты промышленности крестьянам» (Ленин. ПСС. Т.29. М., 1950.С. 515). Умиляет это изобретение - "излишки хлеба". Когда это у крестьянина были излишки… Урожай, выращенный трудом и потом всего крестьянского семейства, теперь получил новое название. Думаю, немало пересудов и толков вызвало это новшество и преобладающая часть крестьянства тогдашней России оказалась в «мошенниках» и «спекулянтах». В том же письме Ленин объясняет: «Рабочее государство – беспощадный враг помещика и капиталиста, спекулянта и мошенника, враг частной собственности на землю и на капитал, враг власти денег» (Там же.)


більшовики позичили лозунг у есерів "Земля селянам, фабрики робочим" , після того як селянам дали землю у 1918/19 у 1928-33 все забрали, потім замордували голодом до смерті (більше 8млн)

все припиняю, по це оффтоп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:25

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:250 штук (!?!) снарядів? "Это какой-то позор (с)"

Позор - это читать новости в чьих-то пересказах
Впрочем, кому я это пишу ...

Military support for Ukraine
more than 26,000 rounds 155mm ammunition (before: 25,750) (from Bundeswehr and industry stocks*)

Скоріш за все помилка на українських сайтах

https://gordonua.com/ukr/news/war/ukraj ... 90510.html

Особливо, на gordonua.
Ага, помилка ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:33

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!


во первых если увеличить рабочее время с 8 часов в сутки до 12 то те кто останутся вполне могут заменить тех кто уйдет на фронт. это просто анрил что тыл до сих пор работает про трудовому кодексу мирного времени.
а во вторых - мужиков могут заменить женщины там где не требуется физическая сила (при работе 12 часов две женщины заменят одного мобилизированного).
потому в который раз повторю - бронь это зло чистой воды в нашей ситуации когда начали делить на сорта что те идут и те нет.
ну и демобилизированные тоже стают на работу в тылу - так что проблем с "Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!" как бы не должно быть.
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