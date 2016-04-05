detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
во первых если увеличить рабочее время с 8 часов в сутки до 12 то те кто останутся вполне могут заменить тех кто уйдет на фронт. это просто анрил что тыл до сих пор работает про трудовому кодексу мирного времени. а во вторых - мужиков могут заменить женщины там где не требуется физическая сила (при работе 12 часов две женщины заменят одного мобилизированного). потому в который раз повторю - бронь это зло чистой воды в нашей ситуации когда начали делить на сорта что те идут и те нет. ну и демобилизированные тоже стают на работу в тылу - так что проблем с "Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!" как бы не должно быть.
Вопрос простой - вы готовы, чтобы ваша жена, сестра, сестра жены, двоюродная сестра, мама работали по 12 часов в такой ситуации ?
ЛАД написав:Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.
очередная глупость, ввести нормы и угробить то, что и так еле тянет
в марте 2022 50% заправок по трассе Одесса-Киев были закрыты, Киев -Винница аналогично
Глянемо на статистику зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2023 року на офіційному сайті Держстату України. Ми витратили на імпорт віскі, шампанського і інших напоїв 511 мільйонів доларів, що становить 165% до рівня минулого року. Ми другий рік кричимо на весь світ, що нам потрібні літаки F-16, в той же час кожного місяця пропиваємо (не на горілку і одеське шампансько, а на імпортний алкоголь) суму, що дорівнює ціні одного літаку, тобто з початку великого російського вторгнення ми пропили вже дві ескадрильї.
Дивимося статистику далі: витрати на імпорт діамантів, перлин та іншого дорогоцінного каміння – 85 мільйонів доларів, 198% порівняно до минулого року. Скільки мін та снарядів ми могли б закупити за ці кошти, витрачені на діаманти? Невже під час війни нам конче потрібно імпортувати ці коштовності? Це виглядає просто безглуздо. Джерело: https://biz.censor.net/m3457864
Успіх написав:Щось державі не цікаво було 40+ років, чи маю я житло?-чи створивши сім'ю - має моя сім'я де жити?-чи маю я роботу, яка забезпечує мене і мою сім'ю?
То нехай і далі її нічого не їпе!!!
где то я уже это слышал в теории до конца школы тобой государство пока ещё интересуется (Полное общее среднее образование в Украине является обязательным и приобретается в институциональных или индивидуальных формах, определенных законодательством, как правило, в учебных заведениях) . Так что правильнее говорить 40-16=25+ лет
ЛАД написав:Если не можем, то на что тратить сэкономленные средства?
лучше посадить за стол военных и производственников, военные скажут чё им надо, производственники чё они могут. То что мы здесь за кого-то думаем это сюжетно ролевые игры.
WSJ: Україна зможе почати новий контрнаступ у 2025 році, якщо переживе 2024-й
На тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із поставками західної зброї Україна змушена перейти до оборони, аби зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.
Видання описує вкрай складну геополітичну ситуацію, в якій опинилася Україна. Зараз склалися кілька негативних факторів – невдача літнього контрнаступу, на який були великі сподівання, ймовірна зупинка американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США, неспроможність ЄС забезпечити спільними зусиллями достатню військову підтримку України та помітний перехід російської економіки на воєнні рейки.
"Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни", – пише WSJ.
Видання звертає увагу на нещодавню заяву Зеленського, який анонсував будівництво оборонних укріплень вздовж фронту. На думку авторів публікації, це є свідченням переходу війни у нову фазу. Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року.
Також підкреслюється, що в перші тижні російського вторгнення лунали попередження, що війна буде тривалою, але неймовірний успіх ЗСУ восени 2022 року подарував марну надію на швидку перемогу.
"Тепер ми повинні нагадати собі, що це буде довга війна", – сказав виданню неназваний європейський дипломат.
Якщо Україна та її союзники зможуть подолати поточні труднощі та продовжити постачати військам, західні стратеги вважають найкращим сценарієм, що наступний рік стане роком відновлення української армії. Інша надія полягає в тому, що Росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону. Зрештою це має означати, що навесні 2025 року Україна знову матиме потенціал для наступу – якщо переживе 2024 рік.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 08 гру, 2023 19:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Кожна людина від моменту народження до моменту смерті проходить три стани Мінус _______________ спожила більше ніж створила Нуль_________________ спожила стільки ж скільки створила Плюс_________________ спожила менше ніж створила. Отже по рокам це виглядає приблизно так Мінус(до 18-22)_____нуль(22-35)_____плюс(35-65)_____нуль(65-) Тобто спочатку суспільство витрачає на дитину Потім дитина перетворюється в громадянина ,який створює більше ніж витрачає+ перекриває витрачене на нього в дитинстві+заробляє на пенсію)
Перехід до нової системи - це обмеження на право приняття рішення тими хто знаходиться в стані мінус або нуль.
То 65+ згідно флер в біореактор, але з пользою шкіряною торпедою згідно хотаба. З цими ясно, а що з тими хто до 18-22? В Олеги Кошові чи Павліки Морозови?
detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!
во первых если увеличить рабочее время с 8 часов в сутки до 12 то те кто останутся вполне могут заменить тех кто уйдет на фронт. это просто анрил что тыл до сих пор работает про трудовому кодексу мирного времени. а во вторых - мужиков могут заменить женщины там где не требуется физическая сила (при работе 12 часов две женщины заменят одного мобилизированного). потому в который раз повторю - бронь это зло чистой воды в нашей ситуации когда начали делить на сорта что те идут и те нет. ну и демобилизированные тоже стают на работу в тылу - так что проблем с "Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!" как бы не должно быть.