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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5788578957905791>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:48

Нові Нептуни з 350 кг вибухівки та 400 км радіусом зможуть долітають до Москви
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:52

  Ukrainian написав:Нові Нептуни з 350 кг вибухівки та 400 км радіусом зможуть долітають до Москви

до москви ще треба 60км.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:02

  _hunter написав:Всеравно не понял: молчат кто и где? -- в Сенате? -- так нам те выступления не транслируют. А снаряды и техника для обороны -- она ровно такая же, как и для Наступленьища -- просто меньше -- про что уже, вроде как, сказали.

ГК та ін.
Так про це і питання про наскільки менше.
Бо якщо для наступу потрібно умовно 10 млн. снарядів або винайдення пороху (і, зрозуміло, що з цим складнощі) , то якщо для оборони треба 8 млн. і наявність супердронів (бо в орків РЕБ вже потужніший та розвивається далі; бо орки розкочегарили виробництво та в кроейців можуть ще взяти снарядів), то тоді що?

Тобто поки оборона подається, як якась легка річ.
Як не так давно контрнаступ...
Тепер -- а набудуємо фортифікацій і оборономися.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:14

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Кожна людина від моменту народження до моменту смерті проходить три стани
Мінус _______________ спожила більше ніж створила
Нуль_________________ спожила стільки ж скільки створила
Плюс_________________ спожила менше ніж створила.
Отже по рокам це виглядає приблизно так
Мінус(до 18-22)_____нуль(22-35)_____плюс(35-65)_____нуль(65-)
Тобто спочатку суспільство витрачає на дитину
Потім дитина перетворюється в громадянина ,який створює більше ніж витрачає+ перекриває витрачене на нього в дитинстві+заробляє на пенсію)

Перехід до нової системи - це обмеження на право приняття рішення тими хто знаходиться в стані мінус або нуль.
То 65+ згідно флер в біореактор, але з пользою шкіряною торпедою згідно хотаба.
З цими ясно, а що з тими хто до 18-22? В Олеги Кошові чи Павліки Морозови?
Ти хоч зрозумів що я написав?
1 До моменту поки людина не повернула те що на неї витратили - до того часу не має права впливати на прийняття рішень про інших.
Грубо - не голосує/ не обирається.
Чим швидше поверне витрачене на себе - тим швидше її голос почне враховуватись
2 Тепер про 65+
Вік я прийняв орієнтовно.
Головне корисність для суспільства.
Тому людина яка за 35 років активної праці створила більше ніж спожила на протязі хоч 100 років життя - все одно буде мати право голосу без привязки до віку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:22

А хто ж тоді у бюджетники (які в дописувача нічого не створюють, а тільки споживають, на утриманні) піде?
Інопланетяни мабуть.

Цирк да й годі. Квартал відпочиває.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:22

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.
А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
Отже
по вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг).
А по моєму ні.
Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу
вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій
......
І так потихеньку опустимось до
Громадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.

Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас.

А ти себе спочатку прочитай.
*Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу
вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій*.

Не зможе виконати завдання -- ти ж сам пишеш.
Так покажи, хто зможе, зміг.....
Ти що думаєш що навколо твоєї нікчемної особи - весь світ обертається?
Навчись читати те що сам написав і те що пишуть опоненти.
Тебе запитали
По твоєму винні 0,1% населення? - відповіді на це ти навіть собі не дав
Тобі привели приклад
Вчитель , який відбував номер ( відсижував години) але отримував платню - той хто? злодій? - і тут до тебе не дійшло про що йдеться

Так от для тих навколо яких світ обертається
В прикладі СПЕЦІАЛЬНО було подвійне дно.
Так , вчитель( по твоєму можновладець який приймає рішення і слідкує за виконанням прийнятих ним рішень) - якщо це не зробив(не змусив/проконтролював/зацікавив) - той злодій...
Але хто тоді учень , який витрачав СВОЇ години і нічого не навчився?
З мої точки зору також злодій...який обікрав сам себе.
Дійшло?

От і виходить
Немає і не може бути всього 0,1% винуватих.
Затеши це собі в своїй голові, мозок якої отруєний совком до такого ступеня що носій цього мозку вже нічого не бачить і не чує.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 гру, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:25

  vitaliiangel написав:Зображення

50 млн / 30 К = 1666 мобілізованих, потужно ЗСУ від Києва,
якщо врахувати, що Київ приблизно 1/10 демографії неньки
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:26

  mephala написав:
  pesikot написав:Слился я или нет. Тоже неважно

Важно, что ты на своё же предложение, своих женщин отправлять не хочешь.
Вот это мегаслив

Потому что, предлагающий должен сам показать, что его предложение рабочее.
А если он не хочет применять своё же предложение к своим же женщинам, значит предложение - полная херня


ты свою фантазийную брэхню мне не приписывай. я не говрил ничего такого из того о чем ты вещаешь.
а вот ты в который разок еще слился.
у тебя седня мегапродуктивный день по сливам :lol:

А зачем мне что-то приписывать тебе
Я тебе задал прямой вопрос, ты на него не ответил
Тут нет никаких фантазий

Ты не хочешь применять свое же предложение к своим же женщинам
Иначе б, ты сказал, что готов отправить своих женщин работать по 12 часов
Но ты этого не сделал

Так я повторю вопрос, ты готов отправить работать своих родных женщин по 12 часов, так как ты предлагал ?

Ответ тут очевидный
Если будешь вертеть тухесом, значит подтвердишь свой мегаслив
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:27

  Успіх написав:Сталіна на вас нема

https://youtu.be/WtARuCIQ8QQ?si=-A89a4hTFhdeMdq5&t=136
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:28

Будівельник
Винні -- це в тебе.
А в мене мова про відповідальність.

Чим вищу посаду займаєш, чим більшими ресурсами в суспільстві володієш (Рінат і Ко) -- тим більше відповідальність.

А персічний --- я теж притягую)) до себе Сонце, яке притягує усю планету Земля і усіх її мешканців.
Тобто відповідальність окремого громадянина -- мізер.
А про колективну відповідальність --- це пісні твоїх комуняк.
detroytred
 
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