Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:22

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.

А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили. Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству.А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили. Отже

по вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг).

А по моєму ні.

Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу

вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій

......

І так потихеньку опустимось до

Громадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.



Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас. Отжепо вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг).А по моєму ні.Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангувчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій......І так потихеньку опустимось доГромадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас.

А ти себе спочатку прочитай.

*Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу

вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій*.



Не зможе виконати завдання -- ти ж сам пишеш.

Так покажи, хто зможе, зміг..... А ти себе спочатку прочитай.*Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангувчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій*.Не зможе виконати завдання -- ти ж сам пишеш.Так покажи, хто зможе, зміг.....

відповіді на це ти навіть собі не дав

і тут до тебе не дійшло про що йдеться

Дійшло?

Ти що думаєш що навколо твоєї нікчемної особи - весь світ обертається?Навчись читати те що сам написав і те що пишуть опоненти.Тебе запиталиТобі привели прикладВчитель , який відбував номер ( відсижував години) але отримував платню - той хто? злодій? -Так от для тих навколо яких світ обертаєтьсяВ прикладіТак , вчитель( по твоєму можновладець який приймає рішення і слідкує за виконанням прийнятих ним рішень) - якщо це не зробив(не змусив/проконтролював/зацікавив) - той злодій...Але хто тоді учень , який витрачав СВОЇ години і нічого не навчився?З мої точки зору також злодій...який обікрав сам себе.От і виходитьНемає і не може бути всього 0,1% винуватих.Затеши це собі в своїй голові, мозок якої отруєний совком до такого ступеня що носій цього мозку вже нічого не бачить і не чує.