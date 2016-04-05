_hunter написав:Всеравно не понял: молчат кто и где? -- в Сенате? -- так нам те выступления не транслируют. А снаряды и техника для обороны -- она ровно такая же, как и для Наступленьища -- просто меньше -- про что уже, вроде как, сказали.
ГК та ін. Так про це і питання про наскільки менше. Бо якщо для наступу потрібно умовно 10 млн. снарядів або винайдення пороху (і, зрозуміло, що з цим складнощі) , то якщо для оборони треба 8 млн. і наявність супердронів (бо в орків РЕБ вже потужніший та розвивається далі; бо орки розкочегарили виробництво та в кроейців можуть ще взяти снарядів), то тоді що?
Тобто поки оборона подається, як якась легка річ. Як не так давно контрнаступ... Тепер -- а набудуємо фортифікацій і оборономися.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 гру, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Яку ти бачиш економічну модель (напр. земля селянам, заводи пролетаріям, мир народу), і перехід до неї.
Кожна людина від моменту народження до моменту смерті проходить три стани Мінус _______________ спожила більше ніж створила Нуль_________________ спожила стільки ж скільки створила Плюс_________________ спожила менше ніж створила. Отже по рокам це виглядає приблизно так Мінус(до 18-22)_____нуль(22-35)_____плюс(35-65)_____нуль(65-) Тобто спочатку суспільство витрачає на дитину Потім дитина перетворюється в громадянина ,який створює більше ніж витрачає+ перекриває витрачене на нього в дитинстві+заробляє на пенсію)
Перехід до нової системи - це обмеження на право приняття рішення тими хто знаходиться в стані мінус або нуль.
То 65+ згідно флер в біореактор, але з пользою шкіряною торпедою згідно хотаба. З цими ясно, а що з тими хто до 18-22? В Олеги Кошові чи Павліки Морозови?
Ти хоч зрозумів що я написав? 1 До моменту поки людина не повернула те що на неї витратили - до того часу не має права впливати на прийняття рішень про інших. Грубо - не голосує/ не обирається. Чим швидше поверне витрачене на себе - тим швидше її голос почне враховуватись 2 Тепер про 65+ Вік я прийняв орієнтовно. Головне корисність для суспільства. Тому людина яка за 35 років активної праці створила більше ніж спожила на протязі хоч 100 років життя - все одно буде мати право голосу без привязки до віку.
detroytred написав:Надія була на Ющенка: він одразу сказав -- логістика, земля, (третє забув). На першій неділі керування чітко визначив та оголосив суспільству. А як практично можновладці (політики, посадовці та власники великих капіталів) зуміли, схотіли реалізувати -- ми побачили.
Отже по вашому відповідальність тільки на перечислених категоріях - які становлять до 0,1% населення( ми ж не усіх посадовців беремо - а тільки топ ранг). А по моєму ні. Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій ...... І так потихеньку опустимось до Громадянин на проживання якого Держава витрачає більше коштів(ресурсів) ніж отримує від його праці - також злодій.
Спробуйте заперечити..тільки бажано отсебятіною..бо що писали марксиенгельси - я можу почитати і без вас.
А ти себе спочатку прочитай. *Військовий який отримував гроші розуміючи що не зможе виконати завдання охорони під час нападу - злодій не залежно від рангу вчитель - який брав гроші за кількість годин а не за якість переданих знань - злодій*.
Не зможе виконати завдання -- ти ж сам пишеш. Так покажи, хто зможе, зміг.....
Ти що думаєш що навколо твоєї нікчемної особи - весь світ обертається? Навчись читати те що сам написав і те що пишуть опоненти. Тебе запитали По твоєму винні 0,1% населення? - відповіді на це ти навіть собі не дав Тобі привели приклад Вчитель , який відбував номер ( відсижував години) але отримував платню - той хто? злодій? - і тут до тебе не дійшло про що йдеться
Так от для тих навколо яких світ обертається В прикладі СПЕЦІАЛЬНО було подвійне дно. Так , вчитель( по твоєму можновладець який приймає рішення і слідкує за виконанням прийнятих ним рішень) - якщо це не зробив(не змусив/проконтролював/зацікавив) - той злодій... Але хто тоді учень , який витрачав СВОЇ години і нічого не навчився? З мої точки зору також злодій...який обікрав сам себе. Дійшло?
От і виходить Немає і не може бути всього 0,1% винуватих. Затеши це собі в своїй голові, мозок якої отруєний совком до такого ступеня що носій цього мозку вже нічого не бачить і не чує.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 гру, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Будівельник Винні -- це в тебе. А в мене мова про відповідальність.
Чим вищу посаду займаєш, чим більшими ресурсами в суспільстві володієш (Рінат і Ко) -- тим більше відповідальність.
А персічний --- я теж притягую)) до себе Сонце, яке притягує усю планету Земля і усіх її мешканців. Тобто відповідальність окремого громадянина -- мізер. А про колективну відповідальність --- це пісні твоїх комуняк.