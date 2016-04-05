Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:32

pesikot написав: Я готов воевать Я готов воевать

#чоторжу))Просто як один з Рівного)))Так хотів, так хотів... що вже 21місяць минув, а він і далі на дивані)) і вже, наче, й не хоче))Так і ти - готов))Готов і далі лежати на дивані?Я розумію - "готов" - це сьогодні сказав/написав на форумі, а завтра вже фотки з ТЦК викладаєш, куди тебе відсилають...А через місяць-два пишеш, як "прикольно" під Авдіївкою клацати з калаша орківА тут пистіти - кожен ухуйлянт можеп.с.І от у Фріза їде дах(та тут у кожного другого він їде за 21місяць) по своєму, а у мене - по своєму... - і тому я хочу сказати, що мені вас ухуйлянти - зовсім НЕ шкода!Раз ви нас, фронтовиків, не захотіли за 21місяць витягнути з окопів(у будь-який спосіб), то нехай вас тепер (в законний спосіб/приймуть нові закони) скручують в баранячий ріг!Нехай пакують вас у бусіки!Нехай блокують ваші банківські рахунки!Нехай садять за ухуйлянство на 10р!!!От тоді і буде - все Україна!Скажете - який ефект буде з таких?А я вам відповім!За 21міс, тут ВИСНАЖЕНІ воїни і вони далеко не будуть поступатись ефективності новачків/качків зі спортзалів/курортно-буковельських відпочивантів!Доле - де ти?Доле - де ти?Нема ніякої...Коли доброї жаль БожеТо дай злої, злої!Т.Г. Шевченко