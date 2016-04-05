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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5788578957905791
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:29

  detroytred написав:
  _hunter написав:Всеравно не понял: молчат кто и где? -- в Сенате? -- так нам те выступления не транслируют. А снаряды и техника для обороны -- она ровно такая же, как и для Наступленьища -- просто меньше -- про что уже, вроде как, сказали.

ГК та ін.
Так про це і питання про наскільки менше.
Бо якщо для наступу потрібно умовно 10 млн. снарядів або винайдення пороху (і, зрозуміло, що з цим складнощі) , то якщо для оборони треба 8 млн. і наявність супердронів (бо в орків РЕБ вже потужніший та розвивається далі; бо орки розкочегарили виробництво та в кроейців можуть ще взяти снарядів), то тоді що?

Тобто поки оборона подається, як якась легка річ.
Як не так давно контрнаступ...
Тепер -- а набудуємо фортифікацій і оборономися.

про ГК я уже писал: он пока не может -- Контрнаступленьище еще официально не закончено.
Насколько меньше? -- примерно на сколько дадут (и дадут ли -- все те же "выборы Шредингера")...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:29

  flyman написав:
  detroytred написав:А хто ж тоді у бюджетники (які в дописувача нічого не створюють, а тільки споживають, на утриманні) піде?
Інопланетяни мабуть.
Цирк да й годі. Квартал відпочиває.

будівельникономіка: чим менше людей, тим вищий ВВП на душу населення (менше народу - більше кислороду)
Сама по собі людина , яка все що створює - сама й споживає - нікому не потрібна.
Вона ні на що і ні на кого не впливає.
Тому я скажу більше
Цінність людини і швидкість розвитку як цієї людини так і Держави - не залежать тільки від того що ця людина створює...
Цінність залежить від того -скільки корисного від цієї людини залишається іншим.

А якщо створити їжу, потім її спожити і після цього обісратись серед вулиці...
То краще цій людині не народжуватись - адже вона після себе тільки лайно і залишить...
А потім на це лайно злітаються мухи і починають розповідати про смак лайна, навіть не задумуючись , що це тільки для них найкращий харч.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:32

Як всі, то всі!©

  pesikot написав:Я готов воевать
#чоторжу))
Просто як один з Рівного)))
Так хотів, так хотів... що вже 21місяць минув, а він і далі на дивані)) і вже, наче, й не хоче))

Так і ти - готов))
Готов і далі лежати на дивані?

Я розумію - "готов" - це сьогодні сказав/написав на форумі, а завтра вже фотки з ТЦК викладаєш, куди тебе відсилають...
А через місяць-два пишеш, як "прикольно" під Авдіївкою клацати з калаша орків ;)

А тут пистіти - кожен ухуйлянт може :lol:

п.с.
І от у Фріза їде дах(та тут у кожного другого він їде за 21місяць) по своєму, а у мене - по своєму... - і тому я хочу сказати, що мені вас ухуйлянти - зовсім НЕ шкода!
Раз ви нас, фронтовиків, не захотіли за 21місяць витягнути з окопів(у будь-який спосіб), то нехай вас тепер (в законний спосіб/приймуть нові закони) скручують в баранячий ріг! 8)
Нехай пакують вас у бусіки!
Нехай блокують ваші банківські рахунки!
Нехай садять за ухуйлянство на 10р!!!

От тоді і буде - все Україна! :lol:

Скажете - який ефект буде з таких?
А я вам відповім!
За 21міс, тут ВИСНАЖЕНІ воїни і вони далеко не будуть поступатись ефективності новачків/качків зі спортзалів/курортно-буковельських відпочивантів! :mrgreen:


Доле - де ти?
Доле - де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, злої!
Т.Г. Шевченко
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:35

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:А хто ж тоді у бюджетники (які в дописувача нічого не створюють, а тільки споживають, на утриманні) піде?
Інопланетяни мабуть.
Цирк да й годі. Квартал відпочиває.

будівельникономіка: чим менше людей, тим вищий ВВП на душу населення (менше народу - більше кислороду)
Сама по собі людина , яка все що створює - сама й споживає - нікому не потрібна.
Вона ні на що і ні на кого не впливає.
Тому я скажу більше
Цінність людини і швидкість розвитку як цієї людини так і Держави - не залежать тільки від того що ця людина створює...
Цінність залежить від того -скільки корисного від цієї людини залишається іншим.

А якщо створити їжу, потім її спожити і після цього обісратись серед вулиці...
То краще цій людині не народжуватись - адже вона після себе тільки лайно і залишить...
А потім на це лайно злітаються мухи і починають розповідати про смак лайна, навіть не задумуючись , що це тільки для них найкращий харч.

Сама по собі людина , яка все що створює - сама й споживає

таких не буває, навіть Робінзон Крузо щось брав щось віддавав природі;
або ж якийсь Діоген в бочці, але і він створвав світ ідей, тобто був таким собі візіонером;
або монах в печері, і той молиться за всіх і Царство Боже,
і т.д. і т.п.
кожен має якусь свою місію а не просто NPC
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 гру, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А в мене мова про відповідальність.
Ще раз для тугодума
Вчитель все життя ходив в школу.Жодного разу не запізнився.
При цьому 99% його учнів так нічого і не навчились.

Є дві сторони медалі,
одна сторона -відповідальність
Відповідальність вчителя-який гроші за те що вчив отримав - а нічого не навчив
Відповідальність учня - який в школу ходив і так нічого й не навчився

друга сторона - оплата
Вчитель свої гроші отримав
Учень все життя буде втрачати

То яка тобі фіг різниця що вчитель виявляється більший злодій ніж учень?
Якщо учень страждати від цього буде більше

То може пофігу перекладати вину на когось , якщо не залежно від того наскільки справедливо рокладена вина - дупа буде боліти в тебе.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:37

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я готов воевать
#чоторжу))
Просто як один з Рівного)))
Так хотів, так хотів... що вже 21місяць минув, а він і далі на дивані)) і вже, наче, й не хоче))

Так і ти - готов))
Готов і далі лежати на дивані?

Долярчик, якщо я тебе зустріну, то для тебе я буду гарантований геморой
Ти навіть красти паливо перестанешь

Ти ще цього хочешь ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:37

  pesikot написав:А зачем мне что-то приписывать тебе
Я тебе задал прямой вопрос, ты на него не ответил
Тут нет никаких фантазий

Ты не хочешь применять свое же предложение к своим же женщинам
Иначе б, ты сказал, что готов отправить своих женщин работать по 12 часов
Но ты этого не сделал

Так я повторю вопрос, ты готов отправить работать своих родных женщин по 12 часов, так как ты предлагал ?

Ответ тут очевидный
Если будешь вертеть тухесом, значит подтвердишь свой мегаслив


иииии..... бинго!
на марше брэхлыва фантазия песикота - если нет ответа он сам придумывает и потом сам же говрит что это сказал кто то. да вам пора не в сливщики записываться а к холяве на прием :lol:
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